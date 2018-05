Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Pfingstwoche war keine gute für Baden-Württembergs Wissenschafts- und Kulturministerin Theresia Bauer (Grüne): Auf eine Niederlage vor Gericht folgten durchgestochene Geheimunterlagen und neuer Ärger im Landtag; negative Schlagzeilen zu Studiengebühren gesellten sich zu solchen über revoltierende Rektoren. Es läuft nicht rund derzeit für Bauer.

Schon kurz vor den Festtagen hatte die 53-Jährige eine Schlappe einstecken müssen: In einem seit Jahren schwelenden Streit hatte die Ex-Rektorin der Ludwigsburger Verwaltungshochschule mit einer Klage gegen das Ministerium Erfolg; das Verwaltungsgericht Stuttgart befand, die vorzeitige Beendigung ihres Amtes im Jahr 2015 sei nicht rechtens gewesen. Das Gericht hat Revision zugelassen, doch die Schlagzeile schmerzt: Im Landtag beschäftigt sich nämlich auch ein Untersuchungsausschuss mit Bauers Krisenbewältigung rund um die sogenannte Ludwigsburger Zulagenaffäre.

Der Ausschuss ist mit Bauers Kooperation bislang mäßig zufrieden. Er hat ihr Ressort schon früher wegen verweigerter oder verschlampter Akten gerügt und "mehr Ernsthaftigkeit" gefordert. Am Donnerstag kam ein weiterer Eintrag auf die Beschwerdeliste: Das Gremium musste aus dieser Zeitung erfahren, was in einem Gutachten steht, das das Ministerium den Abgeordneten beharrlich verweigert.

Gleichzeitig holte die Rektorenkonferenz der Fachhochschulen zur Grundsatzkritik aus und beschwerte sich über die "Stuttgarter Nachrichten", Bauer habe für ihre Institutionen kein Ohr. "Die Ministerin beschäftigt sich mehr mit der Exzellenzinitiative für Universitäten und mit den Untersuchungsausschüssen des Landtags", erklärte der Konferenz-Vorsitzende Bastian Kaiser.

Die Opposition sieht sich derweil bei einem von Bauers umstrittensten Projekten bestätigt, der Gebührenpflicht für Studierende aus Nicht-EU-Staaten. Im Wintersemester 2017/2018 haben 2839 Studierende die vorgesehene Semestergebühr von 1500 Euro bezahlt, schreibt das Ministerium in der Antwort auf eine SPD-Landtagsanfrage. Statt 5,4 Millionen Euro, wie im Haushalt geplant, wurden 4,3 Millionen Euro eingenommen. Rund 50 Prozent der in Frage kommenden Studenten waren aufgrund von Ausnahmeregelungen befreit. Die Gebühren seien so unnötig wie ein Kropf, schimpft die SPD-Abgeordnete Gabi Rolland: "Viel Aufwand, wenig Ertrag - und viel verbrannte Erde." Das Ministerium sieht die Entwicklung durchaus im Plan, doch der Sachverhalt ist komplex.

Es ist nicht so, als hätte Bauer sonst keine Probleme. Vor zwei Wochen hat ein Gutachten die Kostenprognose für ein geplantes Provisorium während der Stuttgarter Opernsanierung von 55 Millionen auf mindestens 116 Millionen Euro korrigiert. Bauer will sich nicht aus dem Tritt bringen lassen, doch Stuttgarts OB Fritz Kuhn hat die Interims-Pläne vorerst gestoppt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) steht hinter ihm.

Spannungspotenzial mit dem Staatsministerium könnte es auch beim Thema Stuttgarter Klinikum geben: Das größte Krankenhaus im Land möchte gern Universitätsklinik werden; die vier bestehenden Zentren Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm sind dagegen. Bauer hält sich mit Äußerungen bislang diplomatisch zurück: Das Bestreben des Stuttgarter Klinikums wird dem Vernehmen nach von Staatsminister Klaus-Peter Murawski (Grüne) wohlwollend begleitet, Kretschmanns wichtigstem Mann in der Regierungszentrale.

Augen zu und durch: Viel mehr, als auf bessere Zeiten zu hoffen, bleibt Bauer derzeit kaum. In Sachen Ludwigsburg wolle man erst mal die Urteilsbegründung abwarten, teilte eine Sprecherin gestern mit. Die Pläne des Stuttgarter Klinikums könne man nicht prüfen, so lange kein Konzept vorliege. Und bei den Studiengebühren sei eine seriöse Bilanz erst in zwei bis drei Jahren möglich.

Manche Erfolge gingen derzeit leider in der Wahrnehmung unter. "Wir treiben die Dinge voran - haben ein super Hochschulgesetz gemacht, im Zukunftsfeld Künstliche Intelligenz das bereits jetzt international beachtete Cyber Valley eingerichtet und mit den Gebühren für Internationale Studierende und das Zweitstudium den Hochschuletat vor Einsparungen geschützt. So machen wir weiter und arbeiten hochkonzentriert und mit Leidenschaft an unseren Themen."

Immerhin die wunde Seele der Fachhochschulen bekam schon am Montag ein paar Streicheleinheiten. "Baden-Württemberg ist die innovativste Region in Europa. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Innovationsstärke leisten die Hochschulen für angewandte Wissenschaften", erklärte Bauer anlässlich neuer Förderbescheide. "Das wollen wir weiter stärken."