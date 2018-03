Von Brigitte Fritz-Kador

Er sei zweifach geschockt, sagt Rainer Moritz zu Beginn seines Auftritts auf dem Heilbronner Theaterschiff - den hier geborenen Überzeugungsheilbronner kennt man und strömt in Scharen, wenn er mal wieder kommt. Als Leiter des Hamburger Literaturhauses, Schriftsteller und Autor ist er ein viel gefragter Mann - und dass er auch eine "Rampensau" ist, was als Kompliment verstanden werden muss, macht seine Auftritte, über allen Lokalkolorit hinaus, auch andernorts so erfolgreich.

Geschockt ist er, weil ihm, der jetzt in Hamburg lebt, sein Bürgermeister Olaf Scholz als wahrscheinliches Mitglied der künftigen Bundesregierung abhandenkommt. Und weil, fast noch schlimmer, an diesem Abend die Tontechnik streikt - und was wäre schlimmer als ein Abend über den Schlager ohne Musik, und das bei ausverkauftem Haus?

Während sich Gleichaltrige an den Rolling Stones abarbeiteten, liebte Moritz schon als Kind den Schlager, bei Mädchen konnte er damals weniger punkten - heute dafür umso mehr. Gerade hat er in der Reihe "Reclam - 100 Seiten" eine Abhandlung über den Schlager verfasst, untermauert mit Fakten und getragen von dem Bekenntnis, es sei besser, zu seinen Geschmacksverirrungen zu stehen. Vor allem dann, wenn man in diesen Verirrungen den Pfad findet, und den Schlager so im Kontext seiner Popularität, Akzeptanz, Entstehungsgeschichte, zeitgeschichtlicher und kulturhistorischer Bedeutung zu erklären, dass daraus kein Seminar, sondern ein Abend auf dem Theaterschiff wird, bei dem die Emotionen und das auch intellektuelle Vergnügen, fast überschwappen bis in den Neckar.

Man kann dieses Genre nämlich auch - dem Titel eines Theaterstücks entsprechend - mit Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung einiges abgewinnen. Und natürlich mit viel Nostalgie - sonst würde nicht schon beim ersten Titel "Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt", ein mehr als 100 Stimmen starker Besucherchor selig mitsummen.

Auch wenn alle schon beim Anspielen der ersten Takte jeden Schlager erkennen und ihn textsicher bis zum Ende mitsingen könnten, man erfährt auch Neues. Wer beispielsweise kannte schon die französische Version von Drafi Deutschers "Marmor, Stein und Eisen bricht"? Oder welcher Sänger/Texter konnte ein solches Wort wie "Luftaufsichtsbaracke" in Reime fassen und singen wie Reinhard Mey in "Über den Wolken"? Beide Schlagertitel sind ja längst auch zu geflügelten Worten im Alltag geworden.

Wer Schlager(texte) immer noch für trivial hält, wird bei einem kritischen Exkurs über den Philosophen Theodor Adorno eines Besseren belehrt. Wenn Rainer Moritz seine Heilbronner Kindheitserinnerungen gleichzeitig zu Alltagssituationen von Liebe und Treue, Schmerz und Sehnsucht in den großen Schlagerkosmos einbringt, wenn er die Zeitenwenden darin aufgreift, als die emanzipierte Gitte sich "Einen Cowboy als Mann" wünschte, statt wie zuvor Lolita aufs Meer schauend, den Geliebten herbeizusehnen, wenn er die dadaistischen Lautmalereien (vom "Lalala" bis zum "Dam dam") genüsslich-germanistisch aufbereitet, dann ist das ebenso vergnüglich wie auch nachhaltig.

Denn Schlager sagen einem auch, wo es langgeht: "Tränen lügen nicht" und schließlich ist "Eine neue Liebe wie ein neues Leben" - da gibt es keinen Widerspruch! Und so zitiert Rainer Moritz am Ende seines Buches einen, der zur gleichen Erkenntnis kam, den Dichter Peter Handke: "Als ob man, wenn man alles durchdacht hätte, wieder bei den Schlagertexten ankommen würde."

Info: Bis April läuft auf dem Theaterschiff der Zwei-Personen-Krimi "Kleine Eheverbrechen" nach Eric-Emanuel Schmitt mit Cosima Greeven und Udo Grunwald in der Regie von Christian Marten-Molnár - weitere Infos zum Spielplan und Gastspielen unter www.theaterschiff-heilbronn.de