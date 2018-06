Heilbronn. Am Sonntag beginnt in Hamburg die siebte Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen für die rund 13.000 Journalisten an Tageszeitungen. Am Freitag gingen die baden-württembergischen Journalistinnen und Journalisten in Heilbronn auf die Straße, um für ihre zentrale Forderung einzutreten: "eine echte Reallohnsteigerung".

Die Arbeit in den Zeitungsredaktionen müsse aufgewertet werden, wenn die Jungen gehalten werden sollen, so die Überzeugung. Rund 250 Kollegen aus 15 Zeitungsredaktionen demonstrierten. Aktuell haben die Gewerkschaften ihre Forderung auf ein Gehaltsplus von zwei Mal 2,8 Prozent gesenkt. Von Verlegerseite wird weitere Bewegung erwartet.