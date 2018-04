Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Große Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi entscheidet heute, ob sie ein Entlastungsangebot für Pflegepersonal an Unikliniken annimmt. In Entgeltverhandlungen wollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erst danach einsteigen. Sollte Verdi heute zustimmen, enthielte der Tarifvertrag ein sechsmonatiges Sonderkündigungsrecht für die Gewerkschaft. "Tarifvertrag auf Bewährung" nennt Irene Gölz das Konstrukt. "Die Entlastung muss ankommen, sonst hat der Tarifvertrag für uns keinen Wert."

Gölz leitet den Fachbereich Gesundheit und Soziales bei Verdi Baden-Württemberg und führt in der aktuellen Tarifrunde die Verhandlungen. Sie hofft, das ihre Kollegen das Modell annehmen. Aber: "Es wird sehr kritisch diskutiert, weil es stark auf Vertrauen setzen würde. Und dieses Vertrauen ist nicht besonders groß. "

"Das Besondere ist, dass die Arbeitgeber uns zugesagt haben, dass sie etwas tun, sich aber nicht festlegen, wie sie es tun", erklärt sie den vorgeschlagenen Deal. "Wir schauen uns das dann ein halbes Jahr an und prüfen, ob tatsächlich eine Entlastung eintritt."

Die Gewerkschaft wollte in der Pflege unbedingt Personalschlüssel durchsetzen, also Mindest- und Regelbesetzungen für die Stationen. Nun sollen verbindliche Bemessungssysteme eingeführt werden, die Vorbildern in Freiburg und Heidelberg folgen. Dazu gehört, dass Nachtdienste nicht mehr allein absolviert werden müssen. Auf jeder Station gäbe es also immer mindestens zwei Pfleger.

Die vier Uniklinika wollen mindestens 120 neue Stellen im Pflegebereich schaffen. Der Freiburger Pflegedirektor hat angekündigt, allein dort mindestens 60 anzustreben. Kurzfristig noch wichtiger ist für Gölz das vereinbarte Reglement für Situationen, in denen Kräfte ausfallen: "Wenn das Ausfallmanagement scheitert, wäre das ein Kündigungsgrund", sagt sie.

Gabriele Sonntag vom Vorstand des Arbeitgeberverbands der Universitätsklinika (AGU) räumt ein, dass der aktuelle Vorschlag Verdi "ein gewisses Vertrauen" abnötigt. Die Gewerkschaft habe eingesehen, dass entsprechende Systeme Vorlauf bräuchten. Mit dem sechsmonatigen Kündigungsrecht hat Sonntag kein Problem: "Wir sind bereits auf dem Weg und hoffen, dass man davon auch bald etwas merkt."

Zentraler Punkt für die AGU war bislang, die Organisation nicht durch starre Vorgaben aus der Hand zu geben: Im Interesse der Patienten müsse man auf Engpässe flexibel reagieren können. Der Vertrag "auf Bewährung" würde die Planung nun tatsächlich bei den Arbeitgebern belassen. Die Gewerkschaft könnte das Ergebnis aber prüfen und den Kontrakt ein halbes Jahr lang kündigen, wenn sich nichts ändert.

Die Besetzung der neuen Stellen würde nicht einfach: Der Arbeitsmarkt gibt zu wenig qualifiziertes Personal her. Bei Problemen wäre Gölz deshalb hier auch bereit zu Geduld. Sonntag gibt sich optimistisch: In den vergangenen Jahren habe man Strategien entwickelt, um mehr Nachwuchs zu gewinnen oder Teilzeitkräften die Vollzeit schmackhaft zumachen. "So langsam ernten wir da die Früchte." Die neuen Vereinbarungen sollen nicht zuletzt die Attraktivität des Pflegeberufes erhöhen.

Über Geld wurde dabei noch nicht gesprochen. Wenn die Große Tarifkommission das Entlastungspaket heute akzeptiert, muss die Gewerkschaft entscheiden, was sie in der Entgeltrunde fordert. "Die Universitätsklinika sind nicht gerade diejenigen, die schlecht zahlen", räumt Gölz ein. "Die Standorte sind aber auch keine billigen Orte zum Leben."