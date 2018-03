Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Lassen sich Tierhaltung und zugewanderte Wölfe vereinbaren? Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) ist am Montag bei seiner eigenen Tagung von Referenten wohl überrascht worden, doch im Hintergrund knirscht ein anderer Streit: Das Verhältnis zu Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) ist spürbar erkaltet. "Weidewirtschaft und Wolf in Baden-Württemberg - ein lösbarer Konflikt?", hieß die Veranstaltung. Angesichts der Vorgeschichte hätte sie auch anders heißen können: "Hauk und Untersteller in Baden-Württemberg - ein lösbarer Konflikt?" Wenn es nach Zuständigkeiten geht, hätte Untersteller mindestens Mitveranstalter sein müssen.

Beim grünen Koalitionspartner stößt Hauks Neigung zu Alleingängen schon länger auf Irritationen. Seit dem Nachweis von inzwischen sechs Wölfen fordert der oberste Jäger im Land bei jeder Gelegenheit, das Raubtier ins Jagdrecht aufzunehmen. Im Umweltministerium verdreht man darüber die Augen: Als streng geschützte Art kommen Abschüsse ohnehin nur mit Ausnahmegenehmigung durch die Naturschutzbehörden in Frage. Ohne Untersteller, so die Botschaft, geht also sowieso nichts.

Das ficht Hauk nicht an. Dunkelbraunes Woll-Sakko, jagdgrüne Krawatte, Jeans: Im legeren Macher-Dress ließ er sich am Montag als Ideengeber des Symposions ankündigen. "Keine Anti-Veranstaltung gegen den Wolf" sei das, erklärte er, sondern eine für mehr Artenvielfalt: Ohne Weidehaltung keine offene Landschaft, ohne offene Landschaft weniger Arten; von Jobs und Touristen zu schweigen. Dazu müsse unter anderem der Wolf ins Jagdrecht. Wenn der Bestand ins Deutschland groß genug sei, um als gesichert zu gelten, könne man den Schutzstatus senken; dann seien auch keine Ausnahmegenehmigung mehr notwendig, so Hauk: "Das muss das Ziel sein."

"Einzelne Wölfe sind nicht das Problem, aber die Rudelbildung", erklärte Hauk. "Es wäre ein großer Fehler, reaktiv zu schauen und abzuwarten, was passiert." Nur einmal rutschte ihm der Satz heraus: "Das stellt ja auch der Umweltminister in Baden-Württemberg nicht mehr in Frage." Es ging da um Herdenschutzhunde, speziell auf die Bewachung von Nutzvieh trainierte Tiere: "Es hat noch niemand schlüssig erklären können, wie der Mensch denn am Ende vor dem Herdenschutzhund geschützt wird", sagte Hauk.

Hintergrund Erfahrungen mit Herdenschutzhunden Schäfereien und andere Nutztierhalter wollen sich auf die Rückkehr des Wolfes vorbereiten. Herdenschutzhunde könnten ein Teil der Lösung sein. In einem Pilotprojekt haben Landesschafzuchtverband und Naturschutzbund den Einsatz von solchen Hunden in drei Schafherden in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall), Aidlingen (Kreis Böblingen) und St. [+] Lesen Sie mehr Erfahrungen mit Herdenschutzhunden Schäfereien und andere Nutztierhalter wollen sich auf die Rückkehr des Wolfes vorbereiten. Herdenschutzhunde könnten ein Teil der Lösung sein. In einem Pilotprojekt haben Landesschafzuchtverband und Naturschutzbund den Einsatz von solchen Hunden in drei Schafherden in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall), Aidlingen (Kreis Böblingen) und St. Blasien (Kreis Waldshut) ausprobiert. Die Hunde: Herdenschutzhunde leben mit der Herde auf der Weide und fühlen sich den Schafen oder Ziegen gehörig. Im Pilotprojekt werden Pyrenäenberghunde eingesetzt. Ein ausgebildetes Tier hat nach Angaben des Landesschafzuchtverbandes 7000 Euro gekostet. Die Landesregierung hat sie bezahlt. Ihre Aufgabe: Herdenschutzhunde sind ohne Schäfer mit den Schafen auf der Weide. Sie nutzen ihre feine Nase und ihr gutes Gehör, um Gefahren in der Umgebung auszumachen, anzuschlagen und Angreifer abzuwehren. In der Schäferei Voigt in Michelbach an der Bilz leben zwei Hunde in einer 500 Tiere zählenden Herde. Das werde aber nicht mehr ausreichen, wenn Wölfe im Rudel auftreten sollten, sagt Schäfers Manfred Voigt. Dann wird je 100 Schafe ein Herdenschutzhund gebraucht. Der Umgang: Herdenschutzhunde sollte man nie anlocken, füttern oder berühren, rät der Landesschafzuchtverband. Spaziergänger sollten ruhig vorbeigehen und ihre Hunde an der kurzen Leine führen, damit die Herdenschutzhunde sie nicht als Gefahr ansehen.

Doch nicht alle Vortragenden stützten seine Ansichten. Sachsens Minister für Umwelt- und Landwirtschaft, Thomas Schmidt, erklärte, Sinn der dortigen Aufnahme des Wolfes ins Jagdgesetz sei nicht die erleichterte Tötung gewesen; sie sei auch nicht leichter geworden. Der Rottenburger Biologe Rainer Luick warnte davor, "primitiv die letale Entnahme zu fordern" und auf diejenigen hereinzufallen, die mit Angst Interessenpolitik machten. Als Beispiele nannte er Warnungen vor dem Ende der Weidelandschaft, vor Jobverlusten und Tourismuseinbrüchen. Einzelwölfe zu töten sei im Übrigen weniger problematisch als Abschüsse aus Rudeln - wer deren Strukturen störe, verhindere das Erlernen von Scheu.

Nachdem eine Schäferin aus den Alpen von der problemlosen Koexistenz mit Herdenschutzhunden berichtet hatte, erklärt Hauks Moderatorin, es gebe natürlich in Baden-Württemberg viel mehr Touristen als auf der betreffenden Alm. Doch die nächste Referentin entkräftete auch diese Bedenken. Ob Besuche von Kindergartengruppen auf der Weide oder Volksfeste daneben: "Es ist absolut unproblematisch", sagte Nicole Benning, die in Niedersachsen sowohl eine Schäferei wie einen Verein für Herdenschutzhunde betreibt. Auf der Homepage des Agrarministeriums laufen Herdenschutzhunde unter der Überschrift "Eine risikoreiche Scheinlösung".

Wer Hauk loben wollte, musste ihm für die Auswahl der Referenten Respekt zollen. Das Dargebotene war auch substanziell. Nur Kollege Untersteller fehlte. Möglicherweise ist er ein bisschen genervt von Hauks Versuchen, beim Thema Wolf mitzureden. Im Januar hatte der CDU-Minister den "lieben Franz" per Brief aufgefordert, schneller zu arbeiten; eine Antwort soll es bis heute nicht geben.