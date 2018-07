Fahndungsfoto der Polizei aus einer Überwachungskamera in einer Supermarkt-Filiale. Mit vergifteten Lebensmitteln will ein Unbekannter Millionenbeträge von deutschen Supermarkt-Ketten erpressen. Foto: Polizeipräsidium Konstanz/Polizeipräsidium Konstanz/dpa

Konstanz/Friedrichshafen. (lsw) Noch kein Durchbruch, aber viele Hinweise auf den Täter: Rund 1000 Anrufe und 200 E-Mails sind bis Freitagnachmittag zu dem Polizeigroßeinsatz wegen vergifteter Lebensmittel in Friedrichshafen eingegangen; etwa 200 Hinweise bezogen sich auf die gesuchte Person. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Konstanz mit. "Bislang zeichnet sich jedoch noch keine heiße Spur ab, weshalb die Ermittlungsbehörden nach wie vor auf die Mithilfe der Bevölkerung bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Giftausbringer setzen", erklärten Oberstaatsanwalt Alexander Boger und Polizeivizepräsident Uwe Stürmer.

Die bisherigen Hinweise aus der Bevölkerung seien von recht unterschiedlicher Qualität, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, Markus Sauter. "Es ist alles dabei - von konkreten Hinweisen auf bestimmte Personen bis hin zu Anrufern, die meinen, die Person auf dem Fahndungsfoto vielleicht schon mal irgendwo gesehen zu haben."

Der Tatverdächtige soll mit der erneuten Platzierung von vergifteten Lebensmitteln in Supermärkten und Drogerien gedroht haben, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Mitte September waren fünf vergiftete Gläschen mit Babynahrung in Friedrichshafen entdeckt worden. Die Polizei fürchtet weitere Taten. Dies sei der Grund gewesen, dass die Polizei das Thema publik gemacht habe. Supermärkte und Geschäfte in der gesamten Region erklärten, dass sie ihre Bestände angesichts dieser Drohung genauestens prüfen. Zur Frage, ob jemand in Erwägung ziehe, die geforderte Millionensumme zu bezahlen, machte die Polizei keine Angaben.

Die Verbraucherzentrale riet zur Wachsamkeit beim Einkauf: Eine Beschädigung der Verpackungen oder fehlender Unterdruck, insbesondere bei Gläsern mit Schraubverschluss - erkennbar am fehlenden Knackgeräusch beim Öffnen - könnten Hinweise auf Manipulationen sein, erklärte ein Sprecher.