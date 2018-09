Stuttgart. (dpa-lsw) Nach einer großen Kontrollaktion bei Betrieben ermittelt der Zoll in Baden-Württemberg in 84 Fällen wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz. Insgesamt wurden 767 Unternehmen kontrolliert, wie die Zollämter am Montag mitteilten. Mehr als 3500 Arbeitnehmer seien befragt worden.

In 416 Fällen - also bei mehr als zehn Prozent der befragten Arbeitnehmer - prüfe der Zoll nun genauer. Hier gebe es zumindest Hinweise, dass die Unternehmen zum Beispiel weniger als den Mindestlohn zahlten oder Sozialversicherungsbeiträge vorenthielten. Auch die illegale Beschäftigung von Ausländern oder der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen erforderten weitere Überprüfungen.

An den Kontrollen am 11. und 12. September beteiligten sich in Baden-Württemberg mehr als 600 Zollbeamte. Sie überprüften unter anderem Unternehmen im Einzelhandel, im Gaststättengewerbe und in der Logistikbranche.

Die Kontrollen waren Teil einer bundesweiten Aktion, insgesamt wurden rund 32.000 Arbeitnehmer befragt. Es handelte sich um die ersten konzentrierten und bundesweiten Kontrollen zur Durchsetzung des Mindestlohns von 8,84 Euro pro Stunde, hieß es beim Zoll.

Im Bereich des Hauptzollamts Karlsruhe waren mehr als 140 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit an den Standorten Karlsruhe, Heidelberg, Ludwigshafen und Rastatt im Einsatz, welche insgesamt 1155 Personenbefragungen und 215 Prüfungen der Geschäftsunterlagen durchführten.

Es wurden 21 Ermittlungsverfahren und 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz eingeleitet.

Bei 133 Sachverhalten ist eine genauere Aufklärung erforderlich.