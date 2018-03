Stuttgart. "Dreaming of a white Christmas"? Nun, beim Traum von der weißen Weihnacht wird es bleiben - auch unser Bild stammt bereits von Anfang Dezember und zeigt den Nikolaus auf dem Weg zum Einsatz. Christkind und Weihnachtsmann müssen sich durch trüben Nebel mühen. Laut Wetterdienst reißt erst am Montag, dem Ersten Weihnachtsfeiertag, die Wolkendecke in weiten Teilen des Landes auf.