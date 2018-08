Stuttgart. (dpa/lsw) Nach einem kühlen Wochenende wird es in der neuen Woche im Südwesten wieder wärmer. Am Montag bleibe es allerdings zunächst wolkig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Am Dienstag werde es dann sonnig und mit 27 Grad in Stuttgart wieder sommerlich warm.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen nach DWD-Angaben über die 30 Grad Marke. Im Laufe des Tages ziehen jedoch von Frankreich aus Wolken auf. Am Abend und in der Nacht soll es schauern und gewittern. «Nach dem Durchzug des Frontensystems fallen die Temperaturen wieder», sagte der Meteorologe. Maximal 25 Grad könne es am Donnerstag geben. Nach anfänglicher Bewölkung soll der Tag jedoch sonnig werden.