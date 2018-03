Stuttgart. (dpa/lsw) Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im März deutlich zurückgegangen. Gut 200.700 Menschen waren landesweit ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das waren rund 7000 oder 3,4 Prozent weniger als im Februar. Die Quote sank von 3,4 auf 3,3 Prozent und lag damit immer noch leicht über dem Niveau, das zum Ende des Jahres 2017 erreicht worden war. Im Januar hatte es saisonbedingt einen Anstieg der Arbeitslosenzahl gegeben, seit Februar geht es wieder abwärts.