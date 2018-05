Stuttgart. (dpa-lsw) Dem Südwesten stehen am Sonntag und in der Nacht zum Montag heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel bevor. Betroffen seien die Regierungsbezirke Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. In Freiburg warnt der DWD sogar vor extremen Unwettern. Besonders im Bergland könne es vereinzelt zu schweren Gewittern mit Starkregen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Zudem seien Hagel mit einem Durchmesser um die drei Zentimeter und etwa 70 Stundenkilometer schnelle Windböen möglich.

Zum Start der neuen Woche bleibt es weiter heiß. Die Höchstwerte am Montag liegen zwischen 23 Grad im Bergland und 32 Grad am nördlichen Oberrhein. Der DWD rechnet auch zum Wochenstart weiter mit Schauern und Gewittern.