Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Seit Ende Oktober 2016 führt Leni Breymaier (57) die baden-württembergische SPD. Beim Besuch in der RNZ-Redaktion ging es vor allem um die Zukunft des Autos.

Frau Breymaier, wie blicken Sie auf die aktuellen Entwicklungen in Niedersachsen - eine Belastung für die SPD?

Nein. Hier geht es um eine beleidigte ehemalige Grünen-Abgeordnete, die von ihrem Kreisverband nicht mehr nominiert wurde. Sonst hätte sie ihre Partei nicht so einfach gewechselt. Was mich beeindruckt hat: Die rot-grüne Landesregierung hat dreieinhalb Jahre mit nur einer Stimme Mehrheit geräuschlos regiert. Ministerpräsident Stephan Weil hat also offensichtlich eine ganze Menge richtig gemacht.

Hintergrund Die in Ulm geborene Breymaier trat der SPD 1982 bei. Seit 2009 ist sie bereits stellvertretende SPD-Landeschefin. Sie gilt als Vertreterin des linken Parteiflügels. Breymaier setzt sich schon von Berufswegen für die Rechte der Arbeitnehmer ein. Zuvor war gelernte Einzelhandelskauffrau vor allem als Verdi-Landeschefin bekannt. Sie fordert ein Verbot der Prostitution, sieht Nachsteuerungsbedarf in der Rentenpolitik und will, dass mehr Frauen in den Landtag kommen. Und sie ist gegen das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, Ceta. Über sich selber sagt die verheiratete, kinderlose Frau: «Ich war immer schon Klassensprecherin, Jugendvertreterin, Betriebsrätin. Daran dockte die Politik ganz selbstverständlich an.» Da der Posten der Landesvorsitzenden ein Ehrenamt ist und Breymaier den Verdi-Vorsitz aufgibt, strebt sie 2017 ein Bundestagsmandat an. Über sich selber verrät sie: «Wenn ich lange keinen Wald sehe oder keine Doppelkopfkarten in der Hand habe, werde ich unleidlich.»

[-] Weniger anzeigen

Dass ein SPD-Politiker als "Genosse der Bosse" sich so eng mit einem Autokonzern, mit VW, abstimmt, seine Reden vorlegt: Das irritiert Sie nicht?

Stephan Weil hat vor zwei Jahren in seinem Haus eine Rede schreiben lassen. Dem Wirtschaftsausschuss des Landtags hat er dabei offensiv gesagt, dass er die Fakten abstimmt und welche Alternativvorschläge von VW gekommen sind. Die Mitglieder des Ausschusses haben damals keinerlei Kritik geübt. Und: Es ist Niedersachsen, VW gehört auch diesem Land. Die Menschen haben gut davon gelebt und noch jeder Ministerpräsident saß dort im Aufsichtsrat - auch CDU-Politiker wie Wulff oder Albrecht. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob diese Systeme noch passen, die jahrzehntelang funktioniert haben.

Und: Passt das System noch?

Wenn ein erklecklicher Anteil von Geldern der Gesellschaft in einem staatsnahen Unternehmen stecken, sollte man ein Interesse daran haben, dass die Repräsentanten der Gesellschaft auch die Kontrolle ausüben. Und was wäre die Alternative zu gewählten Politikern? Nur Fachleute? Ich glaube nicht, dass es Fachleute ohne Interessen gibt.

Bekannt ist auch das Ringen innerhalb der Bundesregierung - auch zwischen den SPD-geführten Ministerien für Arbeit und Umwelt - um Grenzwert-Regelungen. War die schwarz-rote Regierung zu zurückhaltend?

Wir haben eine traditionelle Verflechtung der Automobilindustrie mit der Politik. VDA-Chef Matthias Wissmann zum Beispiel war Vorsitzender der Jungen Union, dann Bundesminister, jetzt ist er Cheflobbyist der Automobilindustrie. Natürlich ist das immer ein Spagat für die Politik, auch für die SPD. Das konnten wir ja beim Klimagipfel von Paris sehen. Die Umweltministerin wollte da deutlich weiter gehen als der Wirtschaftsminister. Es gibt eben unterschiedliche Interessen - und durchaus auch berechtigte.

Der Berliner Autogipfel präsentierte als Lösung Software-Updates für rund 5 Millionen Autos. Muss da nicht mehr kommen?

Ich halte etwa den Vorstoß von Justizminister Heiko Maas für Sammelklagen für sinnvoll. Es muss nicht die extremen Ausmaße annehmen wie in den USA, aber das wäre ein richtiger Schritt - den die CDU bisher verhindert hat. Und ja: Da muss mehr kommen.

Sehen Sie Daimler und Co. gut aufgestellt für die Zukunft?

Ich kann nicht beurteilen, worin sie forschen und wo sie da genau stehen. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass Arbeitsplätze wegfallen können. Wir müssen uns Gedanken machen, was wir künftig mit Beschäftigten machen, deren Arbeitsplatz es so nicht mehr geben wird oder was deren Enkel machen sollen. Wir müssen die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu Ende denken. Die CDU sagt bloß: Es geht doch allen gut. Deshalb fährt sie auf Sicht - aber selbst mit Nebelscheinwerfern reicht das nur bis zum nächsten Pfosten. Ich möchte aber gerne die ganze Straße überblicken. Ich glaube, dass auch in Zukunft noch Autos in Baden-Württemberg gebaut werden. Auch sehr gute. Aber von wie vielen Menschen?

Sie beklagen eine CDU, die auf Sicht fährt. Aber die SPD sitzt doch seit Jahren auf dem Beifahrersitz. Zeit, sich endgültig zu lösen?

Das Bild vom Beifahrersitz gefällt mir gar nicht. Da tut man ja nichts. Aber alles, was in den letzten Jahren voran gegangen ist, kam doch von der SPD! Die Zusammenarbeit in der Großen Koalition ist sicher nicht die größte aller Lieben. Ich würde mir ein Wahlergebnis wünschen, dass es uns ermöglicht, Projekte wie die Bürgerversicherung oder die Sicherung der gesetzlichen Rente umzusetzen. Ich würde mir auch mehr Mut in Europa wünschen. Martin Schulz ist hier einer, der die Akteure kennt und einen Blick dafür hat, was nötig ist. Es hat nicht viel gefehlt - und in den Niederlanden, in Österreich und in Frankreich hätten Rechtspopulisten die Wahlen gewonnen. Wir standen kurz davor, auf den Trümmern Europas zu stehen. Daher müssen wir dieses Europa neu denken und stärken. Wenn Länder im Osten keine Flüchtlinge aufnehmen, dann sollten sie das schon finanziell spüren. Die Italiener und Griechen zum Beispiel leisten hier unglaublich viel. Aber auch sie spüren ihre Grenzen.

Haben Sie persönlich eigentlich eine Schmerzgrenze für das SPD-Ergebnis in Baden-Württemberg?

Wir kommen von 12,7 Prozent. Viertstärkste Partei bei der Landtagswahl - das war schon demütigend. Ich arbeite dafür, dass die SPD in Baden-Württemberg wieder klar zweitstärkste Partei wird. Und ich wünsche mir, dass wir als Landes-SPD die Schere zum Bundesergebnis schließen.