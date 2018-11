Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württembergs Finanzämter haben 2016 Spitzeneinnahmen verbucht: Mit gut 75 Milliarden Euro lag das Steueraufkommen um fünf Prozent über demjenigen des Vorjahrs. Das teilten Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) und Oberfinanzpräsidentin Andrea Heck am Dienstag in Stuttgart mit. Herausforderungen sieht Sitzmann im Online-Handel und in der Nachwuchsgewinnung für ihre Behörden.

Das Steuerplus verdankt sich dem konjunkturellen Hoch: "Die Unternehmen sind gut aufgestellt, Auftragsbücher sind gut ausgelastet", freute sich die Ministerin in der Landespressekonferenz. "Wir haben eine sehr hohe Zahl an Beschäftigten." Überdies sei die Bevölkerungszahl gestiegen.

Die 12.800 Beschäftigten der Finanzverwaltung haben 2016 allein bei der Lohn- und Einkommensteuer knapp 3,9 Millionen Fälle bearbeitet, außerdem knapp 200.000 Fälle bei der Körperschaftssteuer und mehr als 450.000 Fälle bei der Gewerbesteuer.

Insgesamt haben die 65 Finanzämter des Landes 75,057 Milliarden Euro eingenommen (2015: 71,458 Milliarden). 36 Milliarden Euro davon verblieben beim Land, sagte Sitzmann, der Rest geht an Kommunen und Bund.

Der größte Einnahmeanteil entfiel mit 31,5 Milliarden Euro auf die Lohnsteuer. Auch die Summen bei Einkommens- und Körperschaftssteuer sind gewachsen. Lediglich beim zweitgrößten Posten, der Umsatzsteuer, gab es einen Rückgang von 19,23 auf 18,76 Milliarden Euro.

Selbst das sei eine gute Nachricht, erklärte Heck: Die Konjunktur und das Zinsniveau motivierten die Unternehmen zu Investitionen, die sie in Vorsteuerabzug bringen könnten. "Das wird sich aber in den künftigen Jahren wieder ausgleichen durch den Produktivitätszuwachs." Für die Zeit bis 2019 rechnen Steuerschätzer mit weiteren Anstiegen.

Sitzmanns Ministerium will außerdem mit den anderen Bundesländern gegen Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel kämpfen. Bis Ende des Jahres sollen im Bundesrat Vorschläge vorliegen.

Die rund 350 Steuerfahnder des Landes haben im vergangenen Jahr etwa 2000 Prüfungen unternommen und dabei 475 Millionen Euro zusätzlicher Steuereinnahmen sicher gestellt. Rund 1900 Betriebsprüfer erzielten ein Ergebnis von knapp 2,4 Milliarden Euro. Die Finanzverwaltung stecke aber in einem demografischen Umbruch, so Heck. Im Wettstreit um gute Köpfe sei man im Internet, auf Ausbildungsmessen und an Schulen mit einer aufwendigen Werbekampagne präsent.

Sitzmann sagte, sie sei nach einem Jahr des vertieften Einblicks mit der Steuerverwaltung "sehr zufrieden". Sie freute sich, dass der Anteil der Online-Steuererklärungen zwischen 2005 und 2015 von sieben auf 57 Prozent gestiegen sei, will diesen Trend noch ausbauen. Seit Ende Juli ist aus der bekannten Elster-Plattform "Mein Elster" geworden. Steuererklärungen sollen damit nicht nur schneller vonstatten gehen, sondern auch von Tablets und Smartphones aus möglich sein.