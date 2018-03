Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Ludwigsburg. Martin Schulz ist dann doch nicht nach Ludwigsburg gekommen. Zwar hatte ihn die Südwest-SPD in der Einladung zum Politischen Aschermittwoch stolz als Hauptredner angekündigt. Doch da war Schulz ja auch noch Parteichef und Kopf des Verhandlungsteams für eine Koalition mit CDU und CSU. Parteichef ist er seit Dienstag nicht mehr, und seine Ambitionen auf einen Groko-Ministerposten hatte er schon ein paar Tage und einen Empörungssturm früher zurückziehen müssen.

Statt Schulz ist jetzt Generalsekretär Lars Klingbeil aus Berlin angereist, um die Südwest-SPD auf die nächste große Koalition einzuschwören und die Parteiseele zu streicheln. Politische Aschermittwochsveranstaltungen dienen traditionell zur Selbstvergewisserung. Mit Bier, Musik und derben Angriffen auf politische Gegner versuchen Parteien, ihre Reihen schließen und ihre Leute zu motivieren. Alles nicht so leicht bei der SPD im Februar 2018.

Klar, die Redner schimpfen ein bisschen auf die Grünen und ein bisschen mehr auf die FDP. Aber wie sollen SPD-Funktionäre die Union attackieren, wenn sie die Mitglieder doch von einer Koalition mit ihr überzeugen wollen? In Ludwigsburg ist ein ganzer Zug von Groko-Gegnern einmarschiert, lautstark "Die Gedanken sind frei" singend und Schilder schwenkend.

Also erstmal Reihen schließen. Klingbeil tut, was er kann. Er steht auf der Bühne, lässt seine Blicke über rund 700 Zuhörer, einige Fahnen und viele "No-Groko"-Schilder schweifen und appelliert norddeutsch kühl an die Vernunft. Der Koalitionsvertrag sei voller SPD-Inhalte. "Da sind 70 bis 80 Prozent SPD-Handschrift drin", sagt Klingbeil. Auch bei den Posten habe man sehr viel rausgeholt. "Die Zeit des Selbstmitleids muss endlich vorbei sein. Es wird Zeit, dass wir eine Regierung bekommen. Ich will, dass diese Regierung kommt." Er erntet kräftigen Applaus, aber die klaren Groko-Gegner überzeugt er nicht.

Leute wie York Töllner aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch er schwenkt ein "No Groko"-Schild. "Die SPD kann sich nur erneuern, wenn es einen harten Schnitt gibt", sagt er. "Eine soziale Politik können wir mit Merkel und Konsorten nicht machen." Auch fühlt Töllner seine Glaubwürdigkeit verraten. Er habe Leuten im Wahlkampf versprochen, dass es diesmal keine Groko gebe. Deswegen stelle er sich jetzt auch klar dagegen. Er findet: "Die SPD-Mitglieder sollten die Koalition ablehnen und es sollte eine Minderheitsregierung geben."

SPD-Landeschefin Leni Breymaier hält das für abwegig: "Guckt doch mal ins Parlament", ruft sie dem Publikum in ihrer emotionalen Rede zu. "Da gibt es eine rechtskonservative Mehrheit. Wo sollen wir da Mehrheiten für unsere Themen bekommen?" Und bei Neuwahlen drohe große Unsicherheit. Die Groko sei auch ihre "Traumkonstellation" nicht. Aber sie verspricht: "Es wird kein Weiter so geben."