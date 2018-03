Heidelberg. (sös) Die baden-württembergischen Grünen wollen erneut das Thema Wahlrechtsreform auf die Tagesordnung setzen. Eine Reform "muss Bestandteil der Halbzeitbilanz dieser grün-schwarzen Regierung sein", sagte Parteichefin Sandra Detzer im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Das Projekt stehe im Koalitionsvertrag. "Uns reicht momentan der Nachdruck aber nicht aus, mit dem das Projekt verfolgt wird", so die Heidelberger Grünen-Politikerin. "Deshalb werden wir uns dahinterklemmen und relevante Schritte in die Wege leiten."

Hintergrund des Vorstoßes ist die Geschlechterverteilung im Parlament. "Der Anspruch ist: Die Hälfte der Macht den Frauen", sagte Detzer. Tatsächlich aber sei der Frauenanteil im jetzigen Landtag - nur ein Viertel der Abgeordneten ist weiblich - "erbärmlich gering". Und auch diese Zahl, so die Parteichefin, werde nur erreicht, weil die Grünen-Fraktion "fast 50:50" besetzt sei. Alle anderen "dümpelten" zwischen acht und 18 Prozent Frauenanteil herum. Detzer betonte jedoch, nicht allein zu stehen. "Es gibt in dieser Sache einen sehr engen Schulterschluss mit der CDU-Frauen-Union", erklärte sie. Man werde das Projekt "gemeinsam ganz konsequent vorantreiben". Ob Ein- oder Zwei-Stimmen-Wahlrecht, da seien die Grünen gesprächsbereit. "Wichtig ist das Ergebnis: Mehr Frauen im Parlament."

Eine Wahlrechtsreform beschäftigt seit einiger Zeit immer wieder das Parlament. Durch das bisherige Ein-Stimmen-Wahlrecht sehen Kritiker Männer im Vorteil, die sich als "Platzhirsche" im Wahlkreis großen Rückhalt sicherten. Vielfalt werde so verhindert. In der vergangenen Legislatur hatte sich schon Detzers Vorgängerin als Grünen-Landeschefin, Thekla Walker, an der Frage abgearbeitet. "Einen Versuch kann man haben, der zweite wird erfolgreich", gab sich Detzer jetzt zuversichtlich. "Es ist durchaus so, dass wir im Parlament mit vereinzelten Widerständen rechnen", sagte sie. In allen Parteien und Fraktionen gebe es aber viele "glühende Befürworter" für die Reform.