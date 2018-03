Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Gut gelaunt und energiegeladen kommt Manne Lucha (56, Grüne), zum Interview in der RNZ. Kraft braucht der Minister für Soziales und Integration – schließlich gehört nicht nur das Mammutthema Integration in seinen Arbeitsbereich. Auch der Strukturwandel im Krankenhauswesen liegt in seiner Verantwortung

Herr Lucha, die Integrations-Debatte scheint oft mehr Sicherheits- und Abschiebedebatte zu sein. Wie sehr bedauern Sie das?

Wir hatten eine Afghanistan-Debatte. Aber sonst erlebe ich gar nicht so viel Aufregung in der letzten Zeit. Ich bin als Integrationsminister auch ein Stück weit dafür da, dass wir nicht die Falschen abschieben. Anerkannte Asylbewerber dürfen ohnehin hierbleiben. Aber auch diejenigen, die hier gebraucht werden, hier arbeiten oder eine Ausbildung machen und sich nichts zuschulden kommen lassen, müssen wir unterstützen. Wir benötigen ein klares Ein- und Zuwanderungsgesetz, eine stichtagunabhängige Altfalllösung und ein zeitlich befristetes Arbeitsmigrationskonto. Die Alltagsintegration läuft aber sehr gut – deshalb hören Sie dazu nichts. Im Südwesten gibt es einen relativ hohen Anteil von Geflüchteten in Arbeit, das gilt nicht nur für Ausbildungs-, sondern auch für Arbeitsverhältnisse.

„1000 Integrationsmanager“ haben Sie versprochen. Wie viele gibt es?

Wir gehen davon aus, dass wir die Anzahl erreichen. Die Nachfrage ist da. Seit August stellen die Gemeinden die ersten Anträge. Wir erhoffen uns dadurch eine sehr enge Begleitung der örtlichen Integrationsmaßnahmen.

Gibt es genug Personal?

Ja. Das Personal kommt. Wir richten uns ja nicht nur an Absolventen mit Bachelorabschluss. Auch wer einen mittleren Abschluss, aber Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit hat, kann sich schulen lassen und wird dann gefördert.

Kaufen Sie damit die Ehrenamtlichen aus ihrer Arbeit raus?

Nein. Im Gegenteil. Sie werden in ihrer Arbeit gestärkt. Wir haben im Pakt für Integration nicht nur die Gelder für die Manager, sondern auch 5,4 Millionen Euro für das Ehrenamt fest vorgesehen. Ehrenamtliche sind fester Bestandteil des Systems. Aber in bestimmten Situationen, in rechtlichen Konfliktsituationen, sollen die Ehrenamtlichen bewusst entlastet werden, indem es einen hauptamtlichen Verantwortlichen gibt.

Einige blicken sehr besorgt nach Italien, wo wieder viele Flüchtlinge über das Mittelmeer kommen. Wäre Deutschland noch in der Lage, weitere Menschen aufzunehmen?

Natürlich ist Deutschland in der Lage, seinen Anteil zu leisten. Generell muss es uns aber gelingen, auf europäischer Ebene die Geflüchteten gemeinsam aufzunehmen. Auch Länder, die sich in der Vergangenheit sehr zurückgehalten haben, müssen wir an ihre gesamteuropäische Verantwortung erinnern.

SPD-Chefin Leni Breymaier hat darüber nachgedacht, notfalls am Geldhahn zu drehen…

Ich wäre mit solchen etwas hemdsärmeligen Äußerungen vorsichtig. Die EU ist sehr sensibel. Ich bin froh, dass wir eine kleine Beruhigung haben, dass die rechtspopulistischen, extrem antieuropäischen Kräfte nach dem Brexit nicht weiter Zulauf haben. Wenn es um die EU geht, müssen wir laut unsere Ziele definieren und leise die Verhandlungen führen. Unser Blick muss aber auch noch viel stärker in Richtung Subsahara gehen. Wir brauchen dort keine Flüchtlingslager, sondern wir müssen „Ersatzstädte“ bilden, den Menschen Rückkehrberatung und Perspektiven in ihren Fluchtorten bieten.

Was meinen Sie damit genau? Entwicklungshilfe? Auffanglager?

Ich meine eine Nothilfe, die aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Lager, die keine Infrastruktur haben, um den Menschen eine sinnvolle Perspektive zu bieten, können nicht die Zukunft sein. Sie ergeben nur dann Sinn, wenn wir mit den Herkunftsländern gleichzeitig Rückkehrprogramme auflegen und dort Strukturen aufbauen. Die Menschen wollen keine Tausende Kilometer pilgern. Sie wollen nur einen sicheren Ort mit einer sicheren Perspektive für die Zukunft. Die EU ist da mit dem EU-Integrationsprogramm theoretisch-strategisch ganz gut aufgestellt. Jetzt müssen wir es umsetzen.

Wo sehen Sie mögliche Standorte?

Wir haben nicht so viel Auswahl. Libyen ist derzeit kein einheitlicher Staat. Aber irgendwo dort in der Region, unter UN-Sonderprotektorat, muss es möglich sein.

Was soll für Flüchtlinge den Reiz ausmachen, südlich des Mittelmeers zu verharren, wo die Perspektiven weniger gut sind als in Europa?

Der Tod im Mittelmeer ist auch keine schöne Perspektive.

Ein ganz anderes Thema: die Klinikstrukturen. Sie haben angekündigt, die Investitionen in dem kommenden beiden Jahren jeweils um 13 Millionen Euro zu senken.

Ja. Und wir sehen uns trotzdem in der Lage, sinnvolle Bauprogramme, so wie sie bedarfsgenau geplant sind, entsprechend unserer gesetzlichen Förderverantwortung umzusetzen. Wir müssen auch sehen: 2011 hatten wir eine Anmeldeliste für Investitionsförderung von circa 1,6 Milliarden Euro. Diese Summe konnten wir in den letzten Jahren um mehrere hundert Millionen Euro abbauen. Wir haben da eine unglaubliche Dynamik und viel bewegt. Die Alternative wären Kürzungen kleiner Summe in vielen anderen Bereichen gewesen – was viele Programme vital gefährden würde.

Was bedeutet das für den Bürger und Patienten?

Der Bürger spürt es nicht. Von einer Gesamtzahl von über 460 Millionen Euro an Investitionen nehme ich einen vergleichsweise geringen Prozentsatz weg.

In Bewegung ist weiterhin die Klinikstruktur im Land. Wie muss sie sich in Zukunft verändern?

Derzeit untersuchen wir in einem Modellprojekt, wie wir eine klügere Verzahnung von stationärer und ambulanter Versorgung gerade in der Fläche hinbekommen, wissenschaftlich begleitet von der Universität Heidelberg. Dazu werten wir in drei ausgewählten Landkreisen untere anderem Morbiditätsdaten, Sozialdaten, Angebotsdaten aus. Anhand dieser Erkenntnisse wollen wir zur Mitte der Legislaturperiode unsere Investitionsförderung weiterentwickeln.

Jede Klinik hat ihr Eigeninteresse an guten Zahlen, an wirtschaftlich attraktiven Bereichen. Kommt am Ende also ein „Machtwort“ der Politik?

So rigide sind wir nicht. Wir beobachten schon heute eine gute Entwicklung, auch durch die Stärkung ambulanter Angebote. Ich will ein Beispiel nennen: Ich war im Hohenlohischen in einer Gemeinschaftspraxis von zwei Fachärztinnen für Allgemeinmedizin, die in enger Kooperation auch mit einem Internisten und Kardiologen in der Nachbarstadt arbeiten. Die sind fachlich-diagnostisch so gut aufstellt, dass sie sagen: Die Hälfte der Arbeit, die sonst bei komplizieren Fällen im Krankenhaus geleistet wurde, können wir selbst machen. Das ist erstens sehr bürgernah. Und es liefert Hinweise darauf, was die nächste Stufe, die Klinik, leisten muss, wenn zuvor in der Praxis schon sehr viel gemacht werden kann. Wir brauchen bei der Modernisierung von Kliniken nicht mehr Kopien der Vorgängermodelle.

Sie setzen also auf eine Stärkung und mehr Verantwortung bei den Hausärzten?

Ja, auch. Wir hatten ja die Sorge, dass wir nicht mehr genügend Landärzte bekommen. In den letzten Jahren sind die Zahlen der Abschlüsse in Allgemeinmedizin aber erfreulicherweise gestiegen – von 110 auf 180. Ich sehe insgesamt eine positive Trendwende.

Noch im letzten Jahr wurde so viel vom Landärztesterben geredet. Das soll alles vorbei sein?

Wir steuern dagegen an – und offenbar erfolgreich. Die Ausbildungszahlen sind ein deutliches Signal, dass sich das Berufsbild gewandelt hat. Eine Zeit lang wurde der Beruf schlecht geredet. Inzwischen sind die Rahmenbedingungen besser geworden. Die klassische Einzelpraxis, der „Lonely Hero“ im weißen Kittel, der mich vor 60 Jahren auf die Welt gebracht hat, der verschwindet. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch Ärzten wichtiger geworden. Mit Gemeinschaftspraxen, mit Kooperationsverträgen wird das möglich. Es gibt Medizinische Versorgungszentren mit geregelteren Arbeitszeiten. Es gibt Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung an den Krankenhäusern. Wer Landarzt im Odenwald war, musste früher zehnmal häufiger für Notfälle ausrücken als heute. Das macht den Beruf attraktiver.

Ärzte sind gut bezahlt, die Arbeitsbedingungen bessern sich. Sehen Sie ähnliche Entwicklungen in der schlecht bezahlten Pflege mit harter Schichtarbeit?

Ich bin der Meinung, in der Pflege sollte besser bezahlt werden. Eine ausgebildete Intensivschwester ist meines Erachtens im selben Qualifikationsniveau wie ein Maschinenbautechniker. Entsprechend sollte sie bezahlt werden. Und es gibt diese Entwicklungen. Das Universitätsklinikum Ulm ist hierfür ein gutes Beispiel.

Ist das nicht eher ein Zeichen für Verzweiflung – weil man nur so Personal gewinnt?

Es ist ein Erkenntnisgewinn, dass man etwas tun muss.

Schließen wir den Kreis zur Integration: Flüchtlinge als künftige Pflegekräfte – eine sinnvolle Idee?

Ja. Wir halten das für eine gute Richtung. Natürlich löst das nicht unser Problem. Aber es ist ein Beitrag, der Potenzial hat. Ich bin Vorsitzender der Integrationsministerkonferenz. Uns ist es gelungen, einen Beschluss der Länder herbeizuführen, dass wir die 3-plus-2-Regelung – drei Jahre Ausbildung, zwei Jahre anschließende Berufstätigkeit – erweitern wollen für die Pflegehelferberufe. Quer durch alle politischen Lager gibt es da eine hohe Akzeptanz.