Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Der Tag nach der Kauder-Abwahl ist auch bei der Südwest-CDU ein Kater-Tag. "Die CDU Baden-Württemberg ist in Berlin hervorragend aufgestellt", sagt Parteichef Thomas Strobl zwar. Doch das erscheint vor allem trotzig.

Und ist dem Umstand geschuldet, dass immer mehr kritische Stimmen einen rasanten Bedeutungsverlust des nach Bevölkerungszahl drittgrößten Landes im politischen Berlin beklagen. Es ist ein Aufbegehren mit Vorgeschichte.

Schon nach der Bundestagswahl hatte sich einiger Unmut angestaut. Zunächst war der innerhalb der Partei höchst angesehene Wolfgang Schäuble aus dem Kabinett "weggelobt" worden. Noch lange war keine neue Regierung in Sicht, da musste der damals 75-Jährige im Oktober 2017 das Finanzministerium abgeben.

Schließlich hatte die FDP eindeutiges Interesse bekundet. Der weitere Verlauf der Geschichte ist bekannt. Schäuble wurde Bundestagspräsident. "Jamaika" platzte. Eine adäquate personelle "Entschädigung" dafür, dass der Routinier auf den eher repräsentativen Posten versetzt wurde, gab es nicht.

Hat Baden-Württemberg im Bund also noch etwas zu melden? Generalsekretär Manuel Hagel verneinte im März 2018 gegenüber der RNZ noch "aus tiefster Überzeugung" einen Bedeutungsverlust in Berlin. Das war ehrenwert, aber verleugnete die Realität.

Eine der verbliebenen wichtigen CDU-Stimmen aus Baden-Württemberg in Berlin: Landeschef Thomas Strobl. Foto: dpa

Mit dem Verlust des Fraktionsvorsitzes lässt sich noch schwieriger gegen diese argumentieren. Staatssekretäre - auf die Hagel damals verwies - haben einfach nicht den gleichen Stellenwert wie Minister. Fraktionsvizes nicht die gleiche Bedeutung wie der Vorsitzende.

Die verbliebenen "Aktivposten" der CDU in Berlin sind damit recht überschaubar. Insbesondere drei Namen fallen ins Auge: Strobl, Widmann-Mauz, Harbarth. Aber auch die nur mit Einschränkungen, wenn es um die künftige Wirkungsmacht geht.

So ist Thomas Strobl zwar CDU-Bundesvize und damit Merkel-Stellvertreter. Doch als Vize-Regierungschef in Stuttgart muss sein Arbeitsschwerpunkt im Ländle liegen - und das noch stärker als bislang, wenn er bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat antreten will.

Annette Widmann-Mauz aus Tübingen ist seit März Integrationsstaatsministerin im Kanzleramt. Foto: dpa

Annette Widmann-Mauz wiederum, die Integrationsstaatsministerin im Kanzleramt, darf mit am Kabinettstisch sitzen - ist allerdings keine "echte" Ministerin. Die Kanzlerin habe für sie ein offenes Ohr, heißt es zwar. Doch was ist das noch wert? Unklar ist der Einflussbereich der 52-Jährigen innerhalb der männerdominierten Fraktion.

Als "echtes Schwergewicht", so Strobl, steht Stephan Harbarth da. Der gebürtige Heidelberger hatte sich zuletzt merklich um mehr politische Sichtbarkeit bemüht im Top-Themengebiet Recht und Inneres, für das er seit zwei Jahren als Fraktionsvize zuständig ist. Gerade wurde er bestätigt. Mit 98,9 Prozent - das beste Ergebnis. Da ginge mehr.

Der Heidelberger Stephan Harbarth wurde am Dienstag mit überwältigender Mehrheit zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wiedergewählt. Foto: dpa

Allerdings gilt der 46-Jährige auch als höchst aussichtsreicher Kandidat für das Bundesverfassungsgericht. Aufstieg an dessen Spitze wahrscheinlich. Ob der Vollblutjurist diese Chance für eine unsichere politische Zukunft ausschlagen würde? Er selbst schweigt dazu.

Parlamentspräsident, Partei-Vize, Staatsministerin, Fraktions-Vize, dazu ein paar Staatssekretärsposten: Ein Schönreden dieses Personaltableaus fällt den Südwestlern inzwischen schwer. Schließlich ist die 38-köpfige Landesgruppe unter ihrem Chef Andreas Jung nach Bayern (46) und Nordrhein-Westfalen (42) die drittgrößte innerhalb der Fraktion.

Man fühlt sich unterrepräsentiert. Mindestens, so heißt es derzeit, müsse der Stellvertreterposten, den bislang der neue Fraktionschef Ralph Brinkhaus besetzte, an den Südwesten gehen. Es wäre ein sehr kleines Trostpflaster.

Doch nicht nur innerhalb der CDU, auch in den andere Parteien tun sich Politiker aus dem Ländle derzeit schwer. In der SPD ist Katja Mast zwar Vize-Fraktionsvorsitzende. Landes-Chefin Leni Breymaier ist Beisitzerin im Parteipräsidium. Die Richtung geben aber andere vor. Ähnlich sieht es bei der FDP aus, wo Landeschef Michael Theurer Fraktions-Vize und Beisitzer im Präsidium ist, aber deutlich im Schatten von Parteichef Christian Lindner und dessen Vize Wolfgang Kubicki agiert.

Und die Grünen? Die sind mit Winfried Kretschmann in Stuttgart stark, doch dem Landesverband fehlt in Berlin weiterhin die Durchschlagskraft. Die Ravensburger Sicherheitspolitikerin Agnieszka Brugger (Vize-Fraktionsvorsitzende) und die Heidelbergerin Franziska Brantner (Parlamentarische Geschäftsführerin) streben zwar nach oben. Doch sie brauchen noch Zeit.

Es bleibt also vorerst nur der wehmütige Blick zurück. Beispielsweise ins zweite Merkel-Kabinett. Damals führte nicht nur Wolfgang Schäuble das Innenministerium. Mit der Merkel-Vertrauten Annette Schavan (Bildung) und Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) kamen sogar drei Kabinettsmitglieder aus Baden-Württemberg. Ach ja, und der Unions-Fraktionsvorsitzende kam damals selbstverständlich aus Tuttlingen. Es war Volker Kauder.