Neckarsulm. (snp) Eine zweite zusätzliche Anbindung an die Südtangente erleichtert die Zu- und Abfahrt im Neckarsulmer Gewerbegebiet Trendpark. In sechs Monaten Bauzeit wurde die Konrad-Zuse-Straße im Ringschluss erweitert und neu an die Südtangente angebunden. Der ampelgesteuerte Knotenpunkt wurde am vergangenen Montag in Betrieb genommen. Die neue Zufahrt von der Südtangente in die Robert-Mayer-Straße bleibt vorerst gesperrt. Dort errichtet die Schwarz-Gruppe derzeit ein neues Parkhaus.

Die neue Anbindung schafft die verkehrstechnische Voraussetzung für die aktuellen Erweiterungen der Betriebe im Gewerbegebiet Trendpark. "Der neue Anschluss verbessert den Verkehrsfluss insgesamt und entlastet das Gebiet vor allem zu den Hauptverkehrszeiten", erläutert Bürgermeisterin Dr. Suzanne Mösel. "Angesichts der weiteren Gewerbeverdichtung wird die Erschließung des Trendparks so auch mittel- bis langfristig gesichert."

Neben der Ampelkreuzung Friedrich-Gauss-Straße und Werner-Heisenberg-Straße, die 2016 ausgebaut wurde, verbessert der neue Knoten die Erschließung des Gewerbegebiets. Der Rechtsabbiegeverkehr erhält eine weitere direkte Ausfahrtmöglichkeit auf die Südtangente. Linksabbieger in Richtung Binswanger Straße können über die Friedrich-Gauss-Straße ausfahren. Von der Südtangente aus ist die neue Zufahrt aus beiden Richtungen anfahrbar. Das Parkhaus wird später über eine eigene Expressspur direkt erschlossen, die sich derzeit noch im Bau befindet. Sobald das Parkhaus fertiggestellt ist, wird auch die Einfahrt in die Robert-Mayer-Straße freigegeben.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten wurde auch das Fußwegenetz verbessert. Ein 2,5 Meter breiter Gehweg ergänzt die neu gebauten Straßenabschnitte und schließt an die bestehenden Gehwege im Ringschluss an.

Die Schwarz-Gruppe (Lidl/Kaufland) und die Stadt Neckarsulm haben den zweiten Anschluss an die Südtangente gemeinsam finanziert. Die Straßenbauarbeiten wurden per Erschließungsvertrag auf die Schwarz-Gruppe übertragen und konnten so zügig umgesetzt werden. Im Bereich des neuen Anschlusses sind noch einige kleinere Restarbeiten erforderlich. Außerdem werden laut Stadtverwaltung noch neue Bäume entlang der Südtangente gepflanzt. Sobald die Teilfertigstellung abgeschlossen ist, geht der erste Teil der neuen Straße in das Eigentum der Kommune über.