Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Karlsruhe. Der Littmann-Bau des Opernhauses ist eines der wenigen historischen Gebäude in der Stuttgarter Innenstadt, das erhalten geblieben ist. Die Württembergischen Staatstheater sind das größte Drei-Sparten-Haus weltweit und die größte Kultureinrichtung des Landes. Doch am Opernhaus nagt der Zahn der Zeit. Die Technik ist veraltet, die Arbeitsplätze der 1400 Mitarbeiter entsprechen in Teilen nicht mehr den Vorschriften – was aber mit Blick auf eine geplante Sanierung noch toleriert wird.

2014 gab es ein erstes Gutachten, das den Sanierungsbedarf bewertete und einen zusätzlichen Flächenbedarf von rund 10.000 Quadratmetern errechnete. Und es gab eine erste Zahl von 550 Millionen Euro Kosten. Weil man aus Erfahrung anderer Projekte klug geworden war, rechneten die Experten des Landes nach, kalkulierten Baukostensteigerung für einen Zeitraum von zehn Jahren hinzu, addierten Aufschläge für Unwägbarkeiten und kamen 2019 auf knapp 960 Millionen. Dickster Brocken dabei ist die Sanierung des historischen Opernhauses. Danach kommen Abriss und Neubau des Kulissengebäudes, bisher ein unansehnlicher Betonriegel als Verbindung zum Schauspielhaus, dann einzelne Umbauten des Verwaltungsgebäudes wie des Schauspielhauses. Während der Bauzeit braucht es eine Übergangslösung für Oper und Ballett. Deren Kosten von 85,4 Millionen Euro kämen dazu. Land und Stadt wollen diese Interimsoper bei den Wagenhallen im Nordbahnhofviertel bauen.

Corona machte dem weiteren Fortgang des Projekts aber einen Strich durch die Rechnung. Die für 2020 geplanten Veranstaltungen zum städtebaulichen Wettbewerb für die Interimsoper wie das Bürgerforum zur Opernhaus-Sanierung konnten wegen der Pandemie nicht stattfinden. Da diese in die Grundsatzentscheidung des Gemeinderats einfließen sollten, änderte sich der Zeitplan. Der neue Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat ein Votum noch vor der Sommerpause angekündigt. Das Thema Opernhaussanierung sei "ausdiskutiert," sagte er im März 2021. Aber erst nach der Kursentscheidung kann es zu einem Architektenwettbewerb für Interimsoper wie Opernhaus kommen, erst dann erfolgt eine belastbare Kostenrechnung. Doch diese kaum kalkulierbare Zeitleiste birgt weitere finanzielle Sprengkraft. Pro Jahr Verzögerung geht man im Finanzministerium von 30 Millionen Euro Mehrkosten aus.

Inzwischen kommt erneut Kritik auf. Hans Rockenbauch, Vorsitzender der Linksfraktion im Gemeinderat, bezweifelte jüngst, ob ein 500-Millionen-Anteil der Stadt angesichts anderer Zwänge nach Corona noch angemessen sei. Mahnende Worte kommen auch vom einstigen Stuttgarter Finanzbürgermeister Klaus Lang (CDU). Er könne nicht nachvollziehen, dass die Stadt vor der Erstellung des Doppelhaushalts und angesichts der durch Corona verursachten Finanzkrise einen Grundsatzbeschluss "sozusagen im Vorbeigehen" fällen wolle, sagte er gegenüber unserer Zeitung. "Es handelt sich dabei um das teuerste Projekt der Stadt." Vorher müsse doch wenigstens eine belastbare Kostenrechnung auf den Tisch. Ein derartiges Projekt verlange einen Bürgerentscheid, den fürchte man aber "wie der Teufel das Weihwasser".

In Karlsruhe ist der Prozess deutlich weiter gediehen als in der Landeshauptstadt. Die Baustelle wird vorbereitet, ein provisorischer Eingangsbereich entsteht, eigentlich soll 2022 der Neubau des Schauspielhauses als erster Schritt beginnen. Die Arbeitsbedingungen in dem 1975 fertiggestellten Betonbau sind unzumutbar. Mit der Sanierung und der Erweiterung wollte man auch die damalige "Sparversion" heilen.

Während es in Stuttgart zur Zeit noch einzelne kritische Stimmen sind, ist es in Karlsruhe schon ein ganzer Chor. Denn nun wenden sich Teile des Gemeinderats von der Planung ab, obwohl die exorbitanten Kostensteigerungen bereits länger bekannt sind. Stadt und Land hatten zuletzt im November 2019 einen Kostenkorridor zwischen 500 und 600 Millionen Euro kommuniziert, die emotionale Debatte um Staatstheater-Intendanten Peter Spuhler überlagerte dies aber in der Öffentlichkeit völlig. Kritiker sprechen schon von 700 Millionen. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) nennt dies "wilde Zahlenspiele".

Nun soll eine Gemeinderatssitzung am 22. Juni Klarheit bringen, auch über einen Abriss und Neubau an gleicher Stelle. Die CDU hat zudem einen Neubau auf dem Messplatz ins Spiel gebracht.

Für die bisherigen Pläne kämpft OB Mentrup, der die Landesregierung weiter hinter sich weiß, und Teile des Gemeinderates. Mit gleich zwei Grünen-Staatssekretärinnen, nämlich Gisela Splett (Finanzen) und Petra Olschowski (Kunst), sprang das Land Mentrup jüngst bei einem virtuellen Bürgerforum zur Seite. "Die Städte müssen hinter den Projekten stehen. Wir stehen dahinter," heißt es dazu gegenüber unserer Zeitung aus Reihen der Landesregierung mit Blick auf Stuttgart und Karlsruhe.