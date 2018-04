Stuttgart/Heilbronn. (dpa/lsw) Die Bundesgartenschau (Buga) in einem Jahr in Heilbronn ist nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine «große Chance» für das ganze Land. Baden-Württemberg könne sich dort «als innovatives und zukunftsorientiertes Land international präsentieren, sagte Kretschmann am Dienstag. «Wir sind sehr stolz darauf, dass mit der Bundesgartenschau Heilbronn nach 42 Jahren wieder ein solches Großereignis in Baden-Württemberg stattfinden wird.»

Die Buga sei mehr als eine Blumenschau, sondern ein Stadtentwicklungsprogramm. Das Land unterstütze dies in Heilbronn mit 60 Millionen Euro. Erwartet werden dort vom 17. April 2019 an rund 2,2 Millionen Gäste. Zuletzt machte der Buga-Tross 1977 in der Landeshauptstadt Stuttgart Halt.