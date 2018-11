Stuttgart. (dpa-lsw) Es war es so knapp, dass neu ausgezählt wurde. Die vermeintliche Entscheidung der SPD-Mitglieder im Land war aber nicht der Rückhalt, den sich SPD-Landeschefin Leni Breymaier gewünscht hatte. So erklärte sie am Dienstagmittag, noch während ein zweites Mal ausgezählt wurde, dass sie sich von der SPD-Landesspitze zurückziehen werde. 21 Stimmen Vorsprung hatte ihr Herausforderer Lars Castellucci noch in der Nacht. Jetzt hat sich das Ergebnis gedreht und Breymeier liegt wenige Stunden nach dem angekündigten Rückzug mit 30 Stimmen vor dem Bundestagskollegen aus Wiesloch. Die Frage ist nun, wie sich Castellucci verhält.

Wegen des absehbar knappen Ausgangs der Mitgliederbefragung werde sie nicht wieder für die Parteispitze an. Die Partei sei zerrissen. «Ich glaube, dass das Konsequenzen verlangt», sagte sie am Dienstag gegen 14 Uhr in Stuttgart. Sie erklärte, dass wahrscheinlich sowohl sie als auch ihr Herausforderer Lars Castellucci jeweils weniger als 50 Prozent der Stimmen in der Basisbefragung bekamen. Grund seien viele Enthaltungen. Damit überlässt Breymaier Castellucci das Feld, obwohl zunächst unklar war, ob er das Mitgliedervotum gewonnen hat.

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung solle am späten Dienstagnachmittag bekanntgegeben werden, sagte Breymaier. Sie habe Castellucci vorgeschlagen, gemeinsam einen dritten Kandidaten beim Parteitag am Samstag in Sindelfingen zur Wahl zu stellen, der in der Lage sei, die Partei zusammenzuführen. Es dürfe jetzt nicht um Egoismen gehen. Wer diese dritte Person sein könnte, ließ Breymaier zunächst offen. Castellucci teilte am Dienstagnachmittag über Twitter mit, er wolle erst einmal die Auszählung des Mitgliederentscheids abwarten.

Der guten Ordnung halber: Ich habe weder Angebote abgelehnt noch Angeboten zugestimmt. Ich beteilige mich nicht an taktischen Spielchen. Der Respekt vor den Mitgliedern erfordert, jetzt das Ergebnis abzuwarten und dann zu entscheiden. #servicetweet @spdbawue #Mitgliederbefragung — Lars Castellucci (@larscastellucci) 20. November 2018

Eine erste Auszählung der Stimmen am späten Montagabend hatte einen Vorsprung von Castellucci von rund 20 Stimmen ergeben. Am Dienstag zählte die Partei daraufhin sicherheitshalber noch einmal aus. Und es kam zum neuen Ergebnis für die bis dato amtierende Landesvorsitzende.

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend - theoretisch können sich weitere Bewerber für den Vorsitz auch noch während des Parteitags melden. Der Landesvorstand hat sich ursprünglich darauf geeinigt, den Gewinner der Mitgliederbefragung für den Chefsessel vorzuschlagen. Die SPD hat im Südwesten rund 36.000 Mitglieder.

Breymaier führt die Partei seit 2016. An ihr und Generalsekretärin Luisa Boos gab es große Kritik, da die Parteiführung es nicht geschafft hat, für die SPD wieder mehr Zustimmung in der Bevölkerung zu erreichen. In einer Umfrage vom September bekam die SPD nur 11 Prozent. Boos wird nach Breymaiers Angaben nicht wieder für das Amt des Generalsekretärs antreten. Seine Kandidatur für das Amt des Generalsekretärs hat der Innenexperte der SPD im Landtag, Sascha Binder, angekündigt. Breymaier will ihr Bundestagsmandat behalten, aber ihre Ämter im Präsidium und Vorstand der Bundespartei abgeben.

Für viel Unruhe in der Partei sorgt unterdessen der Vorschlag des SPD-Bundesparteivorstandes für die Liste zur Europawahl im nächsten Jahr. Darauf steht Boos nun auf Platz 15 - ihr könnte der Einzug ins Parlament so gerade noch gelingen. Hingegen rangieren die langjährigen Europapolitiker Evelyne Gebhardt und Peter Simon auf den kaum aussichtsreichen Plätzen 25 und 28. Dabei hatte ein Landesparteitag Gebhardt und Simon mit deutlich mehr Stimmen als Boos nominiert. Die endgültige SPD-Liste für die Europawahl wird im Dezember von der Bundesvertreterversammlung in Berlin aufgestellt.

Breymaier schrieb in einer E-Mail an die SPD-Kreischefs, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, Bundesgeneralsekretär Lars Klingbeil habe die neue Zusammenstellung der Liste auch damit begründet, dass junge Frauen auf den vorderen Plätze stärker vertreten sein sollten. Sie selbst habe gegen diesen Listenvorschlag gestimmt, die Mehrheit habe sich aber anders entschieden, schrieb Breymaier. «Die Verärgerung, dass der Parteivorstand auch die Reihung unseres Landesverbandes verändert hat, ist nicht nur bei mir groß.» Zudem stünden dem baden-württembergischen Landesverband mindestens zwei Plätze unter den ersten 20 Listenplätzen zu, so Breymaier.

Update: 20. November 2018, 17.50 Uhr