Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Seit Montagabend liegt den Verfahrensbeteiligten das mit Spannung erwartete schriftliche Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Stuttgart zur Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen den Luftreinehalteplan in der Landeshauptstadt vor. Für die Entscheidung, ob das Land das Urteil an- und damit Fahrverbote für viele Diesel in Kauf nimmt, in Berufung oder in Springrevision geht, hat die grün-schwarze Regierung nun vier Wochen Zeit. Angesichts der heiklen Gefechtslage gilt es als wahrscheinlich, dass die Koalitionspartner mit einer Entscheidung bis nach der Wahl warten.

"Wir müssen das Urteil jetzt sorgfältig prüfen; wir nehmen uns dafür die Zeit, die notwendig ist", sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. Ähnlich äußerten sich Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). "Die CDU hält eine Berufung für den richtigen Weg, um das Urteil auf seine rechtlichen Inhalte zu prüfen und um die Softwareupdates und all das, was in den letzten Wochen passiert ist, mit in die Betrachtung aufzunehmen", sagte auch CDU-Fraktionsvize Nicole Razavi. "Wir wollen unbedingt Fahrverbote verhindern." Bei den Grünen gibt es Sympathien für die Annahme des Urteils wie auch für eine Sprungrevision beim Oberverwaltungsgericht. "Eine Berufung kommt für uns nicht in Frage, da damit der Gesundheitsschutz auf die lange Bank geschoben würde", so Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand.

Hintergrund Luftreinhalteplan für Stuttgart Land und Stadt bemühen sich schon seit Jahren, die Luft in Stuttgart sauberer zu machen. Dabei geht es auch um zeitweilige Fahrverbote von 2018 an für schmutzige Diesel auf ausgewählten Straßen an Tagen mit Feinstaubalarm. Der Entwurf des neuen Luftreinhalteplans sieht zudem noch weitere Maßnahmen vor: > Ausbau [+] Lesen Sie mehr Luftreinhalteplan für Stuttgart Land und Stadt bemühen sich schon seit Jahren, die Luft in Stuttgart sauberer zu machen. Dabei geht es auch um zeitweilige Fahrverbote von 2018 an für schmutzige Diesel auf ausgewählten Straßen an Tagen mit Feinstaubalarm. Der Entwurf des neuen Luftreinhalteplans sieht zudem noch weitere Maßnahmen vor: > Ausbau von Zugverkehr und Öffentlichem Personennahverkehr. So sind neue Linien, eine dichtere Taktung und neue Busspuren vorgesehen. > Geschwindigkeitsbeschränkungen - etwa auf Steigungstrecken im Stadtgebiet von 50 auf 40 km/h. > Weiterer Ausbau des Radwegenetzes in Stuttgart. > Ein Investitionsprogramm für den Fußverkehr. > Erhöhung der Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet. > Eine beschleunigte Umstellung der städtischen Kfz-Flotte auf Elektrofahrzeuge und andere emissionsarme Antriebe.

Der Weg der Berufung wäre der langwierigste. Bei einer Sprungrevision findet dagegen keine Tatsachenfeststellung mehr statt, es werden nur noch Rechtsfragen geprüft. Aber auch in diesem Fall wäre mit einer Entscheidung nicht vor dem Frühjahr 2018 zu rechnen.

Das vom VG Stuttgart Ende Juli verkündete und nun auf 102 Seiten schriftlich begründete Urteil verpflichtet das Land, möglichst rasch Maßnahmen zur Einhaltung der in Stuttgart seit 2010 gerissenen NO2-Grenzwerte umzusetzen. Die Nachrüstung älterer Dieselfahrzeuge, die Bundesregierung und Autoindustrie als Lösung des Problems sehen, hält das Gericht für keine Alternative zu Fahrverboten. In dem Urteil weist das das Gericht dem Land nun den Weg zur Einrichtung einer Blauen Umweltzone in eigener Verantwortung - und damit zur Durchsetzung von Fahrverboten.

Die Landesregierung hatte sich nach langem Ringen zunächst für die Einführung einer Blauen Plakette ausgesprochen, die unter bestimmten Bedingungen ab 2020 gelten und dafür sorgen sollte, dass ältere Dieselfahrzeugen nicht mehr in die dann Blaue Umweltzone in Stuttgart fahren dürfen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt es ab, eine solche Plakette einzuführen. Das VG Stuttgart akzeptiert den von Grün-Schwarz ersonnenen Vorschlag zudem nicht, weil er zu spät und nur konditioniert einsetze.

Die Stuttgarter Richter halten nämlich ganzjährige Fahrverbote für alle Diesel der Eurostufen 3, 4 und 5 sowie für benzin- oder gasbetriebene Ottomotoren der Eurostufen 1 und 2 für die "am besten geeignete Luftreinhaltemaßnahme zur schnellstmöglichen Einhaltung" der NO2-Grenzwerte. Die Richter zeigen nun einen Weg auf, wie das Land auch ohne Unterstützung des Bundes solche Fahrverbote umsetzen könnte: Demnach wäre die Stuttgarter Umweltzone künftig gleichbedeutend mit einer Fahrverbotszone. Ausnahmen vom Verbot könnten mittels eines Zusatzzeichens an den bestehenden Schildern, die die Umweltzone ausweisen, kenntlich gemacht werden. Dieses Zusatzzeichen, schreibt das Gericht, könne das Land selbstständig einführen. Inhaltlich müsste sie "den Aussagegehalt der bislang nicht vorliegenden Blauen Plakette in Textform zum Ausdruck bringen", heißt es in dem Urteil. Sprich: Es müsste klar machen, wer vom Verbot freigestellt wird: "Diesel Euro 6" und "Andere ab Euro 3". Zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien "keine anderen, gleichwertigen Maßnahmen ersichtlich", heißt es im Urteil weiter.

Der vom Gericht gemachte Vorschlag zur Einrichtung einer Blauen Umweltzone in Eigenregie müsse "gut geprüft werden", sagte Verkehrsminister Hermann, der das Urteil als "ausführlich, differenziert und gut begründet" lobte. Er halte die in der Koalitionsvereinbarung von Grünen und CDU befürwortete Blaue Plakette weiterhin für das wirksamste Instrument zur Luftreinhaltung. Die auf Bundesebene verabredeten Maßnahmen von der Nachrüstung bis zum Ausbau des ÖPNV seien gut und richtig, "sie werden aber bei Weitem nicht ausreichen, um die Schadstoffgrenzwerte in den Kommunen schnellstmöglich einzuhalten".