Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart/Mannheim. Ralf Vandamme lehrt Politische Partizipation an der Hochschule Mannheim. Er gilt als einer der Kenner der Ehrenamtsszene in Baden-Württemberg und hat als Wissenschaftler zahlreiche Projekte zur Ehrenamtsförderung begleitet.

Prof. Vandamme, wir kommen nicht umhin, vor dem Tag des Ehrenamts am 5. Dezember auch über Corona zu sprechen. Hat Corona dem ehrenamtlichen Engagement nachhaltig geschadet?

Das ist schwierig zu beurteilen. Ich gehe davon aus, dass Corona vielen Organisationen und Institutionen geschadet hat. Wir können es aber noch nicht genau absehen. Vor allem bei ehrenamtlichen Initiativen und Gruppen im kulturellen Bereich verzeichnen wir doch erhebliche Einbrüche.

War vor Corona noch alles gut? Welche Veränderungsprozesse gab es in dem Bereich des ehrenamtlichen Engagements?

Man muss Folgendes sehen. Die bisherigen Ehrenamtsstrukturen, die wir kennen, sind geprägt worden in der Zeit bereits vor der Industrialisierung und haben sich auch in der Industrialisierung erhalten. Die Menschen waren sesshaft, haben in festen Milieus gelebt, in großen Organisationen gearbeitet und darin auch Sicherheit erlebt. Das hat sich zentral verändert. Heute sind viele Menschen nicht mehr sesshaft, sie sind entgrenzt und auf sich gestellt.

Der moderne mobile Mensch, der heute mal dort und morgen woanders wohnt, ist der dann überhaupt noch für ein Ehrenamt zu gewinnen?

Auf jeden Fall. Es gibt sogar eine große Sehnsucht danach, sich sinnvoll zu betätigen. Bereits seit den 90er Jahren gibt es ja den Trend und die Möglichkeiten, sich auch zeitlich befristet zu engagieren. Das war klug und richtig. Schauen Sie doch beispielsweise auf die aktuelle Fluthilfe. Wir erleben doch beispielsweise im Ahrtal, dass die Menschen vor Ort helfen wollen, dass die Bereitschaft zu helfen und etwas Sinnvolles zu tun, groß ist. Der aktuelle Freiwilligenbericht der Bundesregierung bestätigt dies ja auch.

Finden aber manche Gruppen im Ehrenamt gar nicht statt? Ist es gar nur ein Thema für das gehobene Bürgertum? Wo ist denn beispielsweise der türkischstämmige Feuerwehrmann oder der russlanddeutsche Fußballtrainer? Man sieht sie nicht.

Den türkischstämmigen Feuerwehrmann sehen Sie deshalb nicht mehr, weil er Ihnen gar nicht mehr auffällt, genauso der russlanddeutsche Fußballtrainer. Wir haben doch heute bereits eine unglaubliche Diversifizierung in den ehrenamtlichen Bereichen. Wir können als Forschung gar nicht so schnell abbilden, was sich zur Zeit alles dabei ändert. Es fehlt hier auch das Datenmaterial.

Das verändert aber auch jene Vereine und Gruppierungen, die früher stark von Migranten geprägt oder gar von ihnen gegründet wurden.

In der Zeit der Gastarbeiter gab es mit der Arbeitsmigration viele Migrantenselbstorganisationen, viele eigene Vereine. Auch hier verändert es sich. Beispielsweise der griechische Kulturverein steht genauso unter Veränderungsdruck – viele junge Menschen mit diesem Hintergrund haben auch keine Freude mehr an einem Engagement in einem solchen Verein. Die zweite oder dritte Generation spricht die Herkunftssprache nicht mehr fließend, viele vernetzen sich eher auf Internetplattformen. Oder der klassische türkische Fußballverein: Wenn man dort die Mitgliederliste anschaut, sind 50 Prozent der Mitglieder inzwischen anderer Herkunft.

Sie waren lange selbst in der Ehrenamtsförderung beim Städtetag in Baden-Württemberg aktiv. An welcher Stellschraube lässt sich denn pro Ehrenamt drehen?

Ich glaube, dass es gut war, dass das Land einst eine Landesengagementstrategie entwickelt hat. Gut wäre nun eine neue Strategie, die auch das veränderte Engagement im Internet in den Blick nimmt, auch den Bedeutungsverlust des Lokalen erkennt.

Muss es beispielsweise finanzielle Anreize fürs Ehrenamt geben, etwa eine Berücksichtigung bei der Rente?

Finanzielle Anreize könnten eher kontraproduktiv sein und könnten eine intrinsische Motivation, also von sich selbst heraus etwas zu tun, überlagern. Das kann man also nicht pauschal empfehlen. Geldzahlungen sind nicht entscheidend für ein Ehrenamt. Die Anerkennung sollte in Gemeinschaftserlebnissen bestehen. Eine immaterielle Anerkennungskultur ist das, was gewünscht wird. Und die Gemeinschaft ist das Wichtigste, was dabei gesucht wird.