Auch wenn es sich hier nur um eine Kunstinstallation vor dem Neuen Schloss in Stuttgart handelte: Tatsächlich haben viele Solarzellen auf Landesgebäuden nicht den optimalen Neigungswinkel, wie der Rechnungshof bemängelt. Archiv-Foto: Murat

Von Roland Muschel und Daniel Bräuer

Stuttgart/Heidelberg. Der Landesrechnungshof rät der grün-schwarzen Koalition, mehr Schulden zu tilgen. Rechnungshof-Präsident Günther Benz sagte am Montag in Stuttgart, er plädiere dafür, die im Mai prognostizierten Steuermehreinnahmen von 1,37 Milliarden Euro "in vollem Umfang" dafür einzusetzen.

Bislang hat Grün-Schwarz für 2018/19 die Tilgung von 500 Millionen Euro verankert. In ihrer jährlichen Denkschrift machten die obersten Rechnungsprüfer des Landes zudem auf eine Reihe von Einsparmöglichkeiten bei Ministerien und Behörden aufmerksam.

Zulagen

Politisch heikel ist die Prüfung von Forschungszulagen an Professoren an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). "Forschungszulagen" sollen belohnen, wenn ein Professor Drittmittelprojekte einwirbt - sofern Geld übrig bleibt und der Geber einverstanden ist. Allein von 2013 bis 2017 geht es um ein Volumen von 1,82 Millionen Euro. Im Einzelfall bewegten sich die Zulagen zwischen 50 Euro und 75.000 Euro. Dabei war die Vergabe in zwei von drei geprüften Fällen fehlerhaft.

HAW-Geschäftsführer Benjamin Peschke betonte am Montag, dass es sich meist um Formfehler handele und nur vereinzelt Rückforderungen notwendig würden. Dem Land sei kein Schaden erwachsen, da die Zulagen aus privaten Drittmitteln stammen. Allerdings beklagt der Rechnungshof auch Fälle, in denen Drittmittel direkt oder indirekt aus öffentlichen Töpfen kamen und dennoch Zulagen gewährt wurden.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) betonte, dass sie mit den Hochschulen einen Maßnahmenkatalog erarbeitet habe, um die Kontrollstrukturen zu stärken. Bauer steht in der Kritik, weil es bei der Vergabe von Leistungszulagen an mehreren Hochschulen ebenfalls zu Verstößen gekommen ist.

Polizeiausbildung

Die Ausbildung an der Hochschule für Polizei könnte nach Ansicht der Rechnungsprüfer wirtschaftlicher laufen. Bislang studieren Polizisten aus dem mittleren Dienst, die in den gehobenen Dienst aufsteigen wollen, gemeinsam mit jungen Polizeianwärtern für den gehobenen Dienst. Der Rechnungshof regt an, diese Studiengänge zu trennen und für beide Gruppen zu verkürzen.

Falsche Steuerbescheide

Bei der Prüfung von rund 29.000 Steuerbescheiden stellte der Rechnungshof eine Fehlerquote von 45 Prozent fest. Allein in einem Fall hatte ein Finanzamt einen Beteiligungsgewinn um über 20 Millionen Euro zu niedrig erfasst. Ohne die Prüfung wären dem Land zehn Millionen Euro Steuern entgangen. Insgesamt reklamiert der Rechnungshof für sich, so Steuereinnahmen in Höhe von 54 Millionen Euro gerettet zu haben. Als Gründe werden Zeitverzögerungen beim Einspeisen neuer Regeln in die Computerprogramme genannt.

Solaranlagen

Dass eine Grünen-geführte Landesregierung auf landeseigenen Gebäuden so wenige eigene Solaranlagen betreibt, verwundert den Rechnungshof. Zudem seien die Anlagen bislang zu klein, so dass sie sich nicht rechneten. Wo große Flächen zur Verfügung stehen und viel Strom verbraucht wird - zum Beispiel in Rechnungszentren - sollte das Land größere Anlagen installieren.

Fünf von neun geprüften Anlagen sind nicht exakt nach Süden ausgerichtet, beklagt der Rechnungshof. Die Solarzellen auf einem Anbau des Staatsministeriums oder dem Haus der Abgeordneten seien flach installiert - was die Produktion senkt. Pro installiertem Kilowatt lieferten die Landesanlagen im Jahr 800 Kilowattstunden Strom - private Anlagen kamen auf 1000 kWh. Die Solarzellen an der Fassade des preisgekrönten Verkehrskommissariats in Kißlegg kostete rund 30.000 Euro - die Kosten dürften sie laut Rechnungshof nie hereinholen.