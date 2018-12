Angehörige von NSU-Opfern und Vertreter von Polizei und Politik trauern am 25.04.2017 bei der Gedenkfeier zum 10. Todestag der ermordeten Polizistin Michele Kiesewetter auf der Theresienwiese in Heilbronn (Baden-Württemberg). Foto: Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart. (lsw) Als Konsequenz aus dem zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags fordern die beteiligten Parlamentarier mehr Prävention gegen die Gefahren rechtsextremer Musik an Schulen. Der Ausschuss habe durch Zeugen und Aussteiger aus der Szene einen tief gehenden Einblick in die Bedeutung rechtsextremistischer Musik gewonnen, teilten die Abgeordneten mit. Die Musik sei zentrales Mittel der Szene zur Rekrutierung neuer Mitglieder. Es gehe um eine Einstiegsdroge, warnte Jürgen Filius, Grünen-Obmann im Ausschuss.

SPD-Obmann Boris Weirauch berichtete von 180 rechtsextremistischen Bands bundesweit, 19 davon im Südwesten. "Wenn der Rechtsrock die Einstiegsdroge ist, sind die Rechtsrock-Konzerte die Opiumhöhlen des Rechtsextremismus", warnte er. Man treffe Gleichgesinnte, habe auf abstoßende Art Spaß und die Veranstalter machten dazu noch gute Geschäfte. Viele Rechtsrock-Konzerte finden im Ausland statt.

Die Parlamentarier stellen am Montag ihre Arbeitsergebnisse vor. In einer Beschlussempfehlung an den Landtag dringen sie neben der Bekämpfung des Rechtsrock auf ein wissenschaftliches Zentrum zur Erforschung des Rechtsextremismus und auf ein Waffenverbot für Rechtsextremisten.

Rechtsextreme Musikgruppen spielten im NSU-Ausschuss ebenso eine Rolle wie mögliche Verwicklungen von Rockerbanden, dem Ku-Klux-Clan oder der Sauerlandgruppe in den NSU-Komplex. Die Frage, ob der NSU im Südwesten Helfer hatte, bleibt weiter offen. "Der Ausschuss hat nicht - das war eine der Hauptaufgaben - irgendwelche Feststellungen treffen können, dass es Helfer gab", sagte der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler (SPD) zum Kiesewetter-Mord in Heilbronn. Man habe keinen Nachweis gefunden, obwohl man jeden Stein umgedreht habe. Auch habe man keine Beweise für die Anwesenheit ausländischer Geheimdienste in Heilbronn gefunden.