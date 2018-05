Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. An dem umstrittenen Einsatz als Sicherheitsdienst für Flüchtlingsunterkünfte waren möglicherweise weniger Mitglieder der deutsch-türkischen Rockergang Osmanen Germania BC beteiligt als angenommen. Das geht aus einer Antwort des Landesinnenministeriums auf eine Anfrage der FDP hervor.

Von Erkenntnissen über drei Personen berichtet darin Minister Thomas Strobl (CDU). Das Trio sei beim Sub-Subunternehmer des vom Landratsamt Lörrach beauftragten Sicherheitsunternehmen in der Unterkunft in Schwörstadt beschäftigt gewesen. Geschäftsführer des Sub-Subunternehmers war der Bruder des ehemaligen "Welt-Vizepräsidenten" des Osmanen Germania BC. Darüber hinaus, schreibt Strobl, seien keine Mitglieder des Boxclubs oder Personen mit Bezügen zu den Osmanen bekannt, die als Wachleute in Flüchtlingsheimen im Land gearbeitet hätten. Bei den Vorkommnissen im Kreis Lörrach handele es sich "um einen Einzelfall".

Vor wenigen Wochen hatten Berichte für Schlagzeilen gesorgt, wonach von Ende 2015 bis Ende 2016 mindestens 50 Osmanen als Sicherheitskräfte für Flüchtlingsunterkünfte anheuerten und dafür Geld vom Staat kassierten.

Strobl nimmt das Landratsamt in Schutz: Eine Überprüfung der damaligen Rechtslage zur Überprüfung von Sub- wie Sub-Subunternehmen habe im Rahmen der damaligen Gesetzeslage "keine negativen Erkenntnisse" ergeben. Die Rechtslage ist erst Ende 2016 geändert worden. Der Landkreis habe nach Bekanntwerden der Fälle "umgehend die erforderlichen Maßnahmen ergriffen", so der Innenminister. Für weitergehende Schritte durch sein Haus, das die Fachaufsicht ausübe, bestehe "kein Anlass".

Die FDP zeigt sich damit nicht zufrieden. Anfangs habe Strobl die Zuständigkeit der Landkreise betont, kritisierte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. "Schön, dass der Innenminister mittlerweile weiß, dass sein Ministerium als oberste Aufnahmebehörde die Fachaufsicht über den Landkreis Lörrach hat". Insgesamt, fordert der Liberale, sollten Verflechtungen bei Beauftragungen in sensiblen Bereichen möglichst vermieden werden. "Die Landesregierung ist hier aber alles andere als ein Vorbild und setzt genau die falschen Signale."