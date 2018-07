Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mit der Einigung bei den Streitpunkten Fahrradstellplätze und Dachbegrünung hat die grün-schwarze Koalition den Weg für eine neue Landesbauordnung frei gemacht. Die beiden prominenten Konfliktthemen sind aber nur ein Teil des Versuchs, Wohnungsbau in Baden-Württemberg einfacher und billiger zu machen: Insgesamt soll die Novelle mehr als 20 Erleichterungen bringen. Vorbehaltlich eines Kabinettsbeschlusses nach der Sommerpause nannte das Ressort von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) gestern als wichtigste Punkte auf Anfrage diese:

Abstandsflächen: Für neu geschaffene urbane Gebiete werden künftig nur noch die Abstandsflächen verlangt, die in Kerngebieten Anwendung finden. Das soll eine dichtere Bebauung ermöglichen.

Kinderspielplatzpflicht: Bisher musste bei einem Neubau ab zwei Wohnungen auch ein Kinderspielplatz gebaut werden. Diese Pflicht soll nun erst ab Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen gelten. Die Kommunen können diesen Schwellenwert nach oben oder unten ändern. Zudem soll es möglich sein, zunächst eine ausreichend große Fläche frei zu halten, die aber nicht sofort als Spielplatz gestaltet werden muss.

Barrierefreiheit: Bisher musste in Wohngebäuden ein gesamtes Geschoss mit barrierefreien Wohnungen gebaut werden. Nun können die barrierefreien Wohnungen auch auf mehreren Stockwerken übereinander liegen. Das vereinfacht den Bau, weil der Grundriss des Wohnhauses flexibler gestaltet werden kann.

Anbau: Durch Maßnahmen wie Aufstockung, Anbau, Ausbau, Nutzungsänderung oder Wohnungsteilung sollen demnach keine neuen Anforderungen an die Barrierefreiheit im Gebäude und an die Zahl von Fahrrad- und Kfz-Stellplätzen entstehen.

Wäschetrocknung: Die Pflicht, bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen Gemeinschaftsflächen zum Wäschetrocknen zu schaffen, entfällt.

Bestandsschutz für Ställe: Die Baugenehmigung für Tierhaltungsanlagen erlischt, wenn die Nutzung mehr als sechs Jahre unterbrochen wurde. Auf Antrag kann die Frist zweimal um je zwei Jahre verlängert werden – beim zweiten Mal nur, wenn berechtigtes Interesse vorliegt.

Baugenehmigung: Künftig sollen auch digitale Baugenehmigungen erlaubt sein. Aber noch nicht alle Behörden verfügen über die technischen Voraussetzungen.

Verkürzung des Bauvorhabens: Um das Verfahren abzukürzen, werden die Bauvorlagen in Landkreisen direkt bei der Baurechtsbehörde eingereicht. Bisher gehen sie zunächst an die Gemeinde, in der sich das Grundstück befindet.

Fristverlängerung: Die Baurechtsbehörde hat nach Anhörung aller Beteiligten innerhalb von zwei Monaten über den Bauantrag zu entscheiden. Bisher begann diese Frist erneut, wenn die Behörde fehlende Unterlagen nachforderte – und zwar erst dann, wenn die Unterlagen eingereicht wurden. Nun soll die Bearbeitungsfrist im Falle fehlender Unterlagen gestoppt werden und bei Vorlage der Unterlagen weiterlaufen.