Ein zugedeckter Leichnam liegt auf einer Straße. Bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart ist ein Mann am Mittwochabend tödlich verletzt worden. Möglicherweise wurde er erstochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach dem mutmaßlichen Täter, der auf einem Fahrrad geflüchtet war, suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber. Eine Großfahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Hintergründe zur Tat und den Beteiligten waren noch nicht bekannt. Foto: dpa

Stuttgart. (dpa-lsw) Nach der tödlichen Stichattacke mitten auf einer Straße in Stuttgart geht die Polizei von persönlichen Beweggründen für die Bluttat aus. Der mutmaßliche Täter habe bis vor kurzem bei dem Opfer gewohnt, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Vor dem Angriff hätten die beiden Männer Streit gehabt. Auf offener Straße soll ein 28 Jahre alter Syrer mit einer Art Schwert einen 36-jährigen Deutschen erstochen haben. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Tat als «außergewöhnlich und entsetzlich».

Schon kurz nach der Tat am Mittwochabend kursierten mehrere Videos davon im Netz. Die Ermittler nutzten die Filme im Internet zwar zur Beweissicherung, sagte der Sprecher. Sie würden die Nutzer aber kontaktieren und sie auffordern, die Videos aus dem Netz zu nehmen.

Der Syrer sei nach derzeitigen Erkenntnissen seit 2015 in Deutschland und habe einen gültigen Aufenthaltsstatus, sagte der Sprecher. Er sei der Polizei bereits bekannt gewesen. Details zum Motiv wurden zunächst nicht genannt.

Der 28-Jährige soll mehrmals mit einer schwertartigen Klinge auf den 36-Jährigen eingestochen haben. Danach flüchtete er nach Polizeiangaben erst zu Fuß, dann mit einem Fahrrad.

Das Opfer blieb blutüberströmt auf der Straße liegen. Zeugen verständigten schnell die Polizei. Unter anderem mit einem Hubschrauber fahndete sie nach dem Flüchtigen und konnte ihn wenige Stunden später in der Nähe des Tatorts stellen. Die Vernehmung des Verdächtigen dauerte am Donnerstag noch an. Danach sollte der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.

Update: Donnerstag, 1. August 2019, 15.39 Uhr