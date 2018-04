Heilbronn. (RNZ) Die Gewerkschaft Verdi wird die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst nochmals ausweiten, um den Druck auf die Arbeitgeber im Vorfeld der dritten und letzten vereinbarten Verhandlungsrunde zu erhöhen. In ganz Baden-Württemberg sind bis Donnerstag ganztägige Arbeitsniederlegungen geplant. Eine der größten Kundgebungen findet am heutigen Mittwoch in Heilbronn statt.

Bestreikt werden im Verdi-Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken alle Bereiche des Öffentlichen Dienstes. Schwerpunkt ist die Stadt Heilbronn, dort wird auch der Nahverkehr bestreikt. Betroffen sind auch die Kindertagesstätten in Neckarsulm, Weinsberg und Bad Friedrichshall. Die Mitarbeiter der Landratsämter und einiger Straßenmeistereien in der Region sind ebenfalls zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Auch die SLK-Kliniken und die Kreissparkasse Heilbronn beteiligen sich.

In einem Sternmarsch mit vier Demonstrationszügen gehen die Streikenden zum Kiliansplatz in Heilbronn, dort findet eine Kundgebung mit Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross statt.