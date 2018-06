Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wie kann man in Heilbronn die Stickstoffdioxid-Belastung senken, die 2017 einen Mittelwert von 55 Mikrogramm pro Kubikmeter hatte und damit weit über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm lag? Heilbronn gehört zu den Städten, die von der Deutschen Umwelthilfe deshalb verklagt wurden. Die drohenden Fahrverbote aber sollen um jeden Preis verhindert werden - mit einem "Masterplan", betitelt mit "Green City Heilbronn". Im letzten Jahr wurde die Aktion "Heilbronn bietet Klima Schutz gestartet", der Masterplan soll bereits vorliegende oder in Arbeit befindliche Pläne beziehungsweise Konzepte fortschreiben - auch hier unter Beteiligung der Bürger.

Dazu gab es nun einen "Klimagipfel", bei dem Christiane Ehrhardt, Leiterin des Straßenbauamtes und Mitarbeiterin des Ingenieurbüros SHP aus Hannover, erläuterte, was auf Heilbronn zukommt. Das Gutachten der Ingenieure listet die Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität auf, die die Stadt beim sogenannten Dieselgipfel voriges Jahr in Berlin eingereicht hatte - mit Erfolg: Die Erstellung des Masterplans wird von der Bundesregierung mit 180.000 Euro zu 100 Prozent gefördert.

Hintergrund Im Jahr 2015 entfielen 57 Prozent des Verkehrs auf die Pkw-Nutzung; Zielvorgabe ist es, diese auf 46 Prozent zu senken bei gleichzeitiger Erhöhung des Radverkehrs von elf auf 15 Prozent, des Fußverkehrs von 18 auf 20 Prozent und der Nutzung des Personennahverkehrs von zehn auf 15 Prozent. (bfk)

Fünf Maßnahmen-Schwerpunkte wurden dafür definiert: Digitalisierung des Verkehrs, Vernetzung im Personennah-, Rad- und Fußverkehr, Elektrifizierung, urbane Logistik und betriebliches Mobilitätsmanagement. Hinter jedem dieser Punkte steckt ein Bündel von Einzelmaßnahmen. Bei der Digitalisierung des Verkehrs zählt unter anderem die Teilnahme Heilbronns als Testfeld "Autonomes Fahren" mit. Spürbare Wirkung für jeden einzelnen Verkehrsteilnehmer wird vor allem der Anschluss aller 170 Ampelanlagen ans Glasfaserkabelnetz bringen, dies mit dem Ziel einer "umweltsensitiven Verkehrssteuerung". Das heißt: Mit Ampelschaltungen wird der Verkehr je nach Anfall gesteuert, also möglichst flüssig gestaltet. Davon verspricht man sich eine unmittelbare Wirkung auf die Luftqualität. Dem Parkplatzsuchverkehr in der Stadt soll mit einem erneuerten Parkleitsystem begegnet werden, ganz sicher auch auf Dauer mit einer Verknappung des Parkraumes, die man hier mit "Parkraumbewirtschaftung" umschreibt.

Unter den Vorschlägen zum ÖPNV ist auch die einer neuen Stadtbahnlinie ins Zabergäu auf der alten, 1988 stillgelegten Bahntrasse, dafür wurde letztes Jahr eine Vorstudie zur Machbarkeit erstellt. Weiter angestrebt werden für den ÖPNV kürzere Reisezeiten, komfortablere Fahrten und eine "eingebaute Vorfahrt" an Knotenpunkten. Der HNV (Heilbronner, Hohenloher, Haller Nahverkehr) will alte, dieselbetriebene Busse auf die Euro-VI-Norm umrüsten und künftig auch E-Busse einsetzen. Von den 60 Fahrzeugen der Busflotte entsprechen 20 bereits der Euro-Klasse VI. Allein diese Maßnahmen sollen die Emissionen um bis zu 90 Prozent senken.

Beim Neckarbogen, so hat es den Anschein, kommt durch die Hintertür wieder, was einst hier geplant war: möglichst wenig Pkw-Individualverkehr. Dem Wirtschaftsverkehr werden 27 Prozent Anteil zugeordnet. Ein City-Logistikkonzept soll beispielsweise die Paketzustellung verbessern. In Containern sollen an mehreren innerstädtischen Standorten Pakete gesammelt werden, die dann zu Fuß, mit Sackkarren oder E-Fahrzeugen zugestellt werden. Im Neckarbogen werden autonom fahrende "Lastenträger" in der "Stadt der kurzen Wege" unterwegs sein.

Das im Gemeinderat wegen Dimensionen und Ausstattung heiß diskutierte Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof wird wohl noch vor der Bundesgartenschau kommen und 120 diebstahlsichere Fahrradabstellplätze bieten. Für ein Fahrradverleihsystem, wie es andere Städte längst haben, hat es immerhin schon Untersuchungen gegeben. Zu den schon bestehenden zwei Fahrradstraßen werden drei weitere hinzugeplant. Von den zehn Routen des Radroutenkonzeptes sind zwei umgesetzt, weitere werden folgen.

Konfliktfrei werden diese Maßnahmen in der "Autostadt Heilbronn" wohl kaum umgesetzt werden können. Wegfallende Fahrspuren für Autos und mehr Busse werden die Luft verbessern, aber die Lage nicht unbedingt entspannen. Und die Länge des Maßnahmenkataloges garantiert noch keine weiteren Fördermittel. Oberbürgermeister Harry Mergel hat aber nie einen Zweifel daran gelassen, dass er keine Fahrverbote riskieren will. Dies nicht nur wegen der Signalwirkung, sondern auch unter dem Sozialaspekt, denn nicht jeder könne sich gleich ein neues Auto leisten.