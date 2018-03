Kostet Geld, bringt aber nichts? Ein hessisches Gutachten sät massive Zweifel an der FSC-Zertifizierung. Foto: FSC Deutschland

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Ökologisch vorbildlich, sozial ausgewogen, ökonomisch erfolgreich: So wünscht sich der grün-schwarze Koalitionsvertrag Baden-Württembergs Staatswald. Forstminister Peter Hauk (CDU) droht allerdings, zwischen konkurrierenden Nachhaltigkeitszertifikaten in Bedrängnis zu geraten. Sein Ressort gibt sich schmallippig.

Seit dem Jahr 2000 gilt im gesamten deutschen Staatswald der international gebräuchlichste Nachhaltigkeitsstandard PEFC ("Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes"). Er wird von den meisten Waldbesitzern bevorzugt und wurde in Baden-Württemberg früher auch von der Union verfochten. Die Grünen haben 2014 im Regierungsvertrag jedoch die strengeren Regeln des "Forest Stewardship Council" (FSC) erkämpft. CDU-Mann Hauk muss sie nun umsetzen - und das bei zunehmender Kritik.

Auch in Hessen läuft eine Umstellung auf FSC. Anfang Juli sickerte aus dem grünen Umweltministerium in Wiesbaden ein interner Evaluierungsbericht durch, der dem Standard ein niederschmetterndes Zeugnis ausstellt: Das Dokument der dortigen Forstgesellschaft beklagt nicht nur Einnahmeausfälle und den Verlust von Arbeitsplätzen, sondern auch negative Auswirkungen im Umweltbereich, von der Artenvielfalt bis zum Klimawandel. Das Papier liegt unserer Zeitung vor.

"135 Arbeitsplätze und eine Bruttowertschöpfung von 8,1 Mio. Euro im Jahr gehen dem Cluster ,Forst und Holz‘ im Land Hessen verloren", heißt es in der 53-seitigen Studie. Anders als angenommen, sei die FSC-Zertifizierung Holzkäufern keinen Preisaufschlag wert. "Gleichzeitig sinkt die Ertragserwartung erheblich und es fallen Zertifizierungskosten an."

Eine Steigerung der Biodiversität sei durch den FSC-Standard nicht zu erwarten, schreiben die Förster; vielmehr seien Arten bedroht. "Die durch die FSC Zertifizierung verursachte Reduktion der jährlich nachhaltig nutzbaren Holzmenge im Staatswald verhindert die Einsparung von jährlich 63.000 Tonnen CO2 und verursacht somit globale Folgeschäden in einer Größenordnung von 21,42 Mio. Euro."

Von diesen Erkenntnissen will Baden-Württembergs Forstminister bislang nichts wissen: Das hessische Gutachten liege dem Landesbetrieb ForstBW nicht vor, antwortete Hauk diesen Herbst auf eine FDP-Anfrage im Landtag. Angeblich leiten Hessens Behörden "das rein interne Gutachten, welches im Auftrag des zuständigen Fachministeriums erstellt wurde, nicht an Dritte weiter".

Ein Sprecher des hessischen Umweltministeriums erklärte auf Nachfrage allerdings, dass FSC Deutschland, der NABU Landesverband Hessen oder der Hessische Waldbesitzerverband durchaus Einsicht erhalten haben. Aus Baden-Württembergs Forstverwaltung habe es ebenfalls eine Anfrage gegeben, sagte der Sprecher. Dass man den Kollegen den Einblick verwehrt habe, mochte er nicht bestätigen. Vielmehr "folgten der ursprünglichen Bitte um Einsicht keine weiteren Nachfragen".

War es Hauk lieber, das Gutachten nicht zu kennen? In seiner Antwort auf die Landtags-Anfrage kommt der Minister für Baden-Württemberg zu diametral entgegengesetzten Aussagen: Aus dem FSC-Standard ergebe sich kein zusätzlicher langfristiger Nutzungsverzicht, schreibt das Ministerium, daher gehe auch keine Bruttowertschöpfung verloren. Auf die Baumarten, die CO2-Speicherung und die Klimaschutzfunktion des Staatswaldes habe die Zertifizierung ebenfalls keine Auswirkungen.

Konkret als FSC-Umweltnutzen benannt wird vom Ministerium freilich nur das Verbot von Pflanzenschutzmitteln. Im Gutachten heißt es dazu: "Durch den Verzicht auf den grundsätzlich restriktiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des integrierten Waldschutzes von HessenForst werden keine erkennbaren ökologischen Mehrwerte erzielt." "Da stellt sich die Frage, wo nun überhaupt die Vorteile gegenüber einer einfachen Zertifizierung nach PEFC liegen", sagt der liberale Forstexperte Friedrich Bullinger, Initiator der FDP-Anfrage.