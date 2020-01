Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Warum gibt es eigentlich kein Bio-Bier aus der Staatsbrauerei Rothaus? Das fragte sich Martin Hahn (56), der agrarpolitische Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen. Der Öko-Landwirt vom Bodensee rechnete nicht nur durch, was eine neue "Bio-Linie" kosten würde, sondern suchte auch schon das Gespräch mit der Geschäftsführung der Brauerei.

Herr Hahn, wann ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass Rothaus ein Bio-Bier fehlt? Bei einem Fläschchen Tannenzäpfle mit Freunden, das Ihnen als Grünem danach dann nicht mehr so recht schmecken wollte?

Martin Hahn. Foto: Lux/zg

Nein. Das weniger. Tannenzäpfle ist eigentlich ein gutes Bier, das vielleicht erstmal vorab. Mir geht es aber darum, dass wir als Land eine Brauerei bewirtschaften und da auch Verantwortung haben für die Rohstoffbeschaffer. Wir wollen ja ganz allgemein die ökologische Landwirtschaft im Ländle stärken. Da kann die Staatsbrauerei einen wichtigen Beitrag leisten.

Also mehr als eine Schnapsidee?

In der letzten Legislatur haben wir darüber schon geredet. In dieser Legislatur konnte ich mich jetzt sehr ernsthaft damit auseinandersetzen. Wie kann das aussehen? Was kostet das? Wir haben das alles durchgerechnet.

Was ist Ihre Zielvorstellung: Wie viel Bio wäre gut bei Rothaus?

Ein gutes Signal wären auf jeden Fall 20 Prozent der Braugerste und des Brauweizens aus ökologischer Produktion. Damit kann man anfangen. Und es ist auch eine gute Menge. Alle Partner können sich damit kennenlernen, das Produkt kennenlernen – und sehen, wie es weiter geht.

Die Badische Staatsbrauerei Rothaus AG mit Sitz in Grafenhausen-Rothaus im Hochschwarzwald ist zu 100 Prozent im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Die 1791 gegründete Brauerei beschäftigt rund 230 Mitarbeiter und hatte 2017 einen Bierausstoß von fast 710.000 Hektolitern. Aufsichtsratsvorsitzender ist qua Amt Agrarminister Peter Hauk (CDU). Geschäftsführer ist seit 2013 Christian Rasch. Dem Land beschert die Brauerei üppige Einnahmen – 13,5 Millionen Euro weist die Bilanz für 2017 aus. In den Vorjahren flossen sogar über 16 Millionen Euro Dividende in die Staatskasse. Ein Verkauf des Unternehmens – immer mal wieder gefordert, um Haushaltslöcher zu stopfen – lehnte auch deshalb bisher jede Landesregierung ab. "Rothaus bringt dem Land Geld in die Kasse, Rothaus braut gutes Bier und Rothaus schafft Arbeitsplätze", wies Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zuletzt im Jahr 2012 solche Forderungen des Steuerzahlerbundes zurück. (sös)

Aufsichtsratsvorsitzender ist qua Amt der Minister für den ländlichen Raum, derzeit also Peter Hauk. Wie viel Einfluss kann die Politik da nehmen?

Ich selbst war noch nie im Rothaus-Aufsichtsrat. Ich kann also nicht sagen, ob die Frage da diskutiert wird. Ich habe mich aber direkt an den verantwortlichen Geschäftsführer, an Herrn Rasch gewandt. Ich schwätze mit denen, die das Geschäft machen.

Die Antwort von Geschäftsführer Christian Rasch: Es soll eine kleine Versuchsreihe geben. Stellt Sie das zufrieden?

Es ist ein Anfang, ein wichtiges Signal. Es muss aber mehr gehen. 100 Tonnen Bio-Getreide sind zu wenig. Wir haben durchgerechnet, dass 3000 Tonnen Braugerste und 1500 Tonnen Weizen gebraucht werden, um 20 Prozent der Rohstoffe aus Bio-Produktion zu beziehen.

Kostet die Umstellung auf Öko-Rohstoffe nicht viel Geld?

Nach unseren Rechnungen gäbe es bei der Gerste Mehrkosten von 900.000 Euro im Jahr und beim Weizen von 405.000 Euro. Das sind aber nur Bruchteile dessen, was die Brauerei als Jahresüberschuss erwirtschaftet – 13,5 Millionen Euro im Jahr 2017. Wir wollen jedenfalls nicht, dass das Land sagt: Ihr kauft künftig teurere Bio-Rohstoffe ein, müsst aber gleichzeitig gleichviel Gewinn wie vorher an den Landeshaushalt ausschütten. Das wollen wir nicht verlangen.

Trotzdem müsste Ökobier auch für den Verbraucher teurer werden, oder?

Es wäre zumindest plausibel, wenn der Geschäftsführer beschließt, dass ein Produkt mit besseren Rohstoffen auch ein bisschen teurer sein muss. Deshalb wäre es vielleicht auch sinnvoll, eine eigene Biobier-Linie auf den Markt zu bringen.

Die Brauerei selbst verweist auf die Verwendung von Ökostrom, die Nutzung von Wärmeenergie aus Holzfeuerung und mehr. Ein generelles Problem mit ökologischer Produktion hat die Staatsbrauerei also nicht, oder doch?

Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Gefühl. Das ist ein sehr guter Betrieb, der sich sehr gut für die Zukunft aufgestellt hat. Da sind wir stolz drauf. Aber bei den Rohstoffen kann die ökologische Ausrichtung schon noch deutlicher rausgestellt werden.

Wollen Sie konsequenterweise dem Tannenzäpfle dann eigentlich auch noch "an den Kragen" – also die Aluminium-Halskrause abschaffen? Umweltfreundlich ist die ja nicht gerade...

Damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Als Agrarpolitiker geht es mir primär um die landwirtschaftlich erzeugten Rohstoffe, die in die Flasche kommen. Hierbei ist mir der Ausbau des ökologischen Landbaus von zentraler Bedeutung.