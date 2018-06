Bund der Steuerzahler beklagt Verschwendung in Millionenhöhe - In der Kritik: Ein Fahrradhelmgutachten und vieles mehr

Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Wirklich neu sind sie ja nicht, die zahlreichen Fälle von Steuergeld-Verschwendung, die der Bund der Steuerzahler in seinem aktuellen Schwarzbuch anprangert. Probleme beim Nationalpark-Zentrum, ein völlig überteuertes Forstgebäude, das Fahrradhelm-Gutachten von Verkehrsminister Winfried Hermann - alles bekannt. Aber in der Zusammenschau beeindruckt es doch, wie viele Millionen Euro allein im Südwesten hätten eingespart werden können.

Kostenexplosion im Nationalpark

In der grün-schwarzen Landesregierung gab es schon häufig Konflikte um das neue Besucher- und Informationszentrum im Nationalpark Schwarzwald. Die CDU-Fraktion forderte einen "Kostendeckel". Abgeordnete warnten: "Wenn‘s über 37 Millionen rausgeht, wird man Abstriche machen." Denn um diese Summe geht es inzwischen: Statt der einst kalkulierten 17 Millionen Euro haben sich die Kosten für den Bau mehr als verdoppelt - unter anderem, weil verschiedene Posten wie Erschließung, Parkplatz oder Infrastruktur erst nach dem Architekturwettbewerb erfasst wurden. "Für die Steuerzahler ist dies ärgerlich", lautet die noch recht mild formulierte Einschätzung des Bundes der Steuerzahler angesichts dieser "Kostenexplosion".

Luxuriöses Forstgebäude

Selbst der zuständige Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zeigte sich alles andere als glücklich, als erstmals das Ausmaß von Steuerverschwendung in seinem Verantwortungsbereich bekannt wurde: "Das entspricht nicht den ursprünglichen Planungen", grummelte er über den Neubau eines Forstbetriebsgebäudes im Wald bei Tettnang (Bodenseekreis). Das als Tannauer "Waldschlösschen" bekannt gewordene Schutzgebäude für Waldarbeiter und Gerät war einst mit Baukosten von 150.000 Euro angemeldet worden. Gebaut wurde jedoch eine "Luxus-Variante eines multifunktionalen Betriebsgebäudes", so der Steuerzahlerbund. Umgangen wurden dabei offenbar die vorgeschriebenen Genehmigungswege. Die Kosten für das "bautechnisch innovative Gebäude in Holz-Massivbau" lagen schließlich bei 611.321, 19 Euro. Immerhin: Es soll jetzt auch für die Waldpädagogik genutzt werden.

Die EnBW-Falle

Ein teurer "Deal" war es, den der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) im Jahr 2010 abschloss. Der Rückkauf eines Anteils an der EnBW sollte sich eigentlich langfristig von selbst gegenfinanzieren - über üppige Dividenden, die der Energiekonzern an die Aktionäre ausschütten sollte. Leider weist die EnBW in der Bilanz 2016 einen Fehlbetrag von 1,8 Milliarden Euro aus. Keine Dividende. Stattdessen musste das Land, so der Bund der Steuerzahler, seiner landeseigenen "Neckarpri GmbH", die die Anteile verwaltet, 122,9 Millionen Euro zuschießen. "Der Staat ist selten ein guter Unternehmer", heißt es im "Schwarzbuch."

Defizitäres Kurzzeit-Museum

Immerhin wurden die richtigen Konsequenzen gezogen - dafür gebühre dem Gemeinderat von Mengen Respekt, lobten die Prüfer im Fall des Römermuseums. Nicht einmal 15 Jahre lang wurde dieses betrieben - allerdings höchst defizitär. Rund 2,1 Millionen Euro betrage das Gesamtdefizit, so die Rechnung. Die anfänglichen Baukosten von fast 2 Millionen Euro sind da noch nicht berücksichtigt.

Schlecht geplante "Tonne"

Eigentlich wollte sich Reutlingen den Neubau des Theaters "Die Tonne" maximal 8,4 Millionen Euro kosten lassen. Diese Summe galt als Kostenobergrenze - passte aber nicht zu der "optimistischen" Herangehensweise der Planer. Die hatten sich nämlich gehörig verschätzt. Inzwischen geht die Stadt davon aus, nicht weniger als 10,9 Millionen Euro in Rechnung gestellt zu bekommen - mehr als ein Viertel mehr als geplant.

Viele Plätze, wenig Fahrräder

Gut gemeint hatte es die Stadt Lörrach: Am Hauptbahnhof wurde 2014 die "Velohalle" eröffnet, mit Platz für 103 Fahrräder, die sicher und trocken untergebracht werden können. Tatsächlich werden regelmäßig 100 Tagestickets verkauft - allerdings im Monat. Rein rechnerisch stehen also täglich drei Fahrräder in der Station, die einst 723.000 Euro gekostet hat. "Viel Geld für wenig Fahrradparken", so das Urteil des Steuerzahlerbundes.

Fahrradhelm-Gutachten

Als "typischen Fall von Gutachteritis" bezeichnet der Bund der Steuerzahler eine Studie zum Sicherheitspotenzial von Fahrradhelmen. Gemeinsam mit dem Land Thüringen wurde bereits 2012 beschlossen, den Kopfschutz für Radler genauer unter die Lupe zu nehmen. Ende 2016 präsentierten die Autoren zunächst ein Werk, das der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) als "nicht lesbar" abtat und Nachbesserungen forderte. In der überarbeiteten Version lagen dann 371 Seiten mit erwartbarem Ergebnis vor: Fahrradhelme sind geeignet, das Risiko von schweren Kopfverletzungen signifikant zu verringern. Allerdings wäre nicht jeder Radler begeistert von einer Helmpflicht. Die ist aber auch gar nicht geplant, so das Ministerium. Und sie müsste auch bundesrechtlich geregelt werden, ergänzt der Steuerzahlerbund. Im Ergebnis zahlte Baden-Württemberg an die Experten 201.000 Euro, 20.000 Euro kamen aus Thüringen. Geändert hat sich dadurch nichts.