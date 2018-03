An der Baustelle für den vor Tagen abgesenkten Bahntunnel Rastatt wird bei Niederbühl eine Betonplatte zur Stabilisierung des Tunnels gegossen. Foto: Benedikt Spether

Rastatt. (dpa) Nach der wochenlangen Sperrung der Rheintalbahn-Strecke wegen des Tunneleinbruchs zwischen Rastatt und Baden-Baden beginnt nun die Schuldsuche. Laut dpa will die Bahn sich über Schlichtungsgespräche mit der zuständigen Baufirma verständigen und damit langwierige Gerichtsprozesse zur Klärung der Havarie-Ursache vermeiden, so die Bahn am Freitag. «Ein gemeinsames Team aus technischen und juristischen Gutachtern soll innerhalb der kommenden sechs Monate zu einem Ergebnis kommen und einen Schlichtungsvorschlag unterbreiten.» Komme es zu keiner Einigung, werde ein Verfahren vor einem Schiedsgericht angestrebt.

Am 12. August hatte sich ein Betonsegment in der Tunnelröhre verschoben, die nur knapp fünf Meter unter den Gleisen der Rheintalbahn durchführt. Wasser und Erdreich drangen ein, die Gleise darüber senkten sich ab. Seitdem ist der Schienenverkehr unterbrochen. Reisende müssen in Busse umsteigen. Der Güterverkehr wurde teilweise auf die Straße verlegt; die wirtschaftlichen Schäden sind beträchtlich. Ab 2. Oktober soll die wichtige Nord-Süd-Ttrasse wieder für den Zugverkehr zur Verfügung stehen. Ab 4. Oktober fahren auch die Stadtbahnen wieder, wie es weiter hieß.