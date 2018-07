Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Der Wieslocher Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci (43) ist Vize-Landeschef der SPD. Im Wahlkreis Rhein-Neckar holte er 23,9 Prozent der Erst- und 18,4 Prozent der Zweitstimmen.

Herr Castellucci, nach dem Wahlabend stand sehr schnell fest: Die SPD geht in die Opposition. Eine Entscheidung, von der Sie immer noch überzeugt sind?

Absolut. Beide Parteien der Großen Koalition haben ordentlich eins auf den Deckel bekommen. Daraus kann man keinen Regierungsauftrag ableiten.

FDP und Grüne zieren sich. Gäbe es eine Hintertür, wodurch sich die SPD aus staatspolitischer Verantwortung doch noch für eine Koalition gewinnen ließe?

Sie zieren sich, um den Preis hochzutreiben. Das ist auch erlaubt. Unsere staatspolitische Verantwortung ist es jetzt aber, in die Opposition zu gehen, damit dort eine starke, demokratisch erfahrene Kraft die Oppositionsführung übernehmen kann.

Die neue Fraktionschefin Andrea Nahles hat sehr markante Töne angeschlagen: "Ab morgen kriegen sie in die Fresse." Kommt künftig also brutale Fundamentalopposition von der SPD?

Nein. So sind wir nicht gebaut. Aber natürlich geht es darum, die Unterschiede wieder deutlich zu machen, die in einer Großen Koalition ganz automatisch verwischen. Daran werden wir arbeiten, damit die Menschen in vier Jahren klare gegenüberstehende Konzepte haben auf der rechten und auf der linken Seite.

Sie sind Parteivize im Südwesten. Nach der Landtagswahl hat man sich neu orientiert, personell neu aufgestellt. Trotzdem gab es wieder herbe Verluste.

Mit dem Hintern ist schneller umgerissen als mit den Händen wieder aufgebaut. Verloren gegangenes Vertrauen gewinnt man nicht zurück, indem man nur Köpfe austauscht. Da wird noch viel zu arbeiten sein. Das gilt für die SPD insgesamt, aber auch insbesondere für die SPD in Baden-Württemberg. Immerhin sind wir wieder zweitstärkste Kraft im Land. Aber auf niedrigstem Niveau. Damit bin ich nicht zufrieden.

Neue Köpfe: Das ist Parteichefin Leni Breymaier, Generalsekretärin Luisa Boos. Die Südwest-SPD wurde weiblicher, sollte ein bisschen "linker" werden mit der Gewerkschafterin an der Spitze. Richtige Entscheidungen?

Weiblicher tut uns gut. Die CDU aus Baden-Württemberg hat nur drei Frauen in allen Wahlkreisen aufgestellt. Die Alternative zeigen wir mit unserem Personal auf. Die Anbindung an die Gewerkschaften ist für die SPD unerlässlich. Wir sind die Partei der Arbeitnehmer, deswegen brauchen wir da einen engen Schulterschluss. Das alleine reicht aber nicht. Deswegen wird sich die Partei als Volkspartei immer auch breit aufstellen müssen.

Ist eine Art "Corbyn-Rebellen-Kurs" denkbar, der in Großbritannien zu einer Wiederbelebung der Sozialdemokratie geführt hat?

Es hilft uns nicht, wenn wir radikal werden, sondern wir müssen klarer werden, die Menschen erreichen und Unterschiede zur CDU wieder deutlicher machen. Die Linke hat auf den Podien immer mal wieder Applaus bekommen für ihre radikalen Forderungen. Aber wer applaudierte, wusste doch, dass es nie umgesetzt werden kann. Wir werden Politik so machen, dass wir unsere Versprechen auch umsetzen könnten.

Sie suchten in der vergangenen Legislatur schon die Annäherung in rot-rot-grünen Gesprächskreisen. Bleibt es dabei?

Wer will, dass es nicht immer große Koalitionen gibt, muss nach alternativen Wegen suchen und dazu auch Beziehungen aufbauen. Das habe ich in den vergangenen Jahren gemacht. Ein "Fan" von Rot-Rot-Grün bin ich nicht. Es wäre derzeit sicherlich auch sehr schwierig, in der Konstellation eine Regierung zu führen. Aber man muss es versuchen, sonst lernt man nichts. Es wäre dumm, jetzt Gesprächsfäden abreißen zu lassen. Im Gegenteil, man muss das sehr intensiv betreiben, wenn die SPD in den kommenden Jahren mal wieder den Bundeskanzler stellen will. Und dafür arbeite ich ja.

Ein optimistischer Aspekt der Wahl: Es gibt wieder einen neuen Mitgliederzustrom, wie schon Anfang des Jahres. Trägt der Sie über die kommenden Jahre?

Wenn ich auf meinen Wahlkampf schaue: Ganz klar ja. Es war einmal der Schwung der Neuen, aber auch die Willy-Brandt-Generation hat eine neue Begeisterung gespürt und sich mitreißen lassen.

Und diese Menschen versammeln sich auch noch hinter einem Parteichef Martin Schulz, oder ist seine Zeit abgelaufen?

Martin soll es weitermachen. Ich fand die Ankündigung gut. Gleichzeitig muss es eine breitere Aufstellung geben, deswegen finde ich es fantastisch, dass Andrea Nahles jetzt mit einem sehr guten Ergebnis als Fraktionschefin gewählt worden ist. Die jungen Leute, denen ich begegne, 15, 16 Jahre alt, denen geht es nicht um Martin Schulz, sondern um Werte für ein gutes Zusammenleben in diesem Land: Freiheit, Solidarität, Weltoffenheit und Gerechtigkeit.