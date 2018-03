Josip Juratovic zeigte Genossen und Gästen bei der offenen Mitgliederversammlung die Konsequenzen von Neuwahlen auf. Am Ende der Veranstaltung in Frankenbach stand ein deutliches Votum für eine Große Koalition. Foto: Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Chaostage in der SPD - aber in der Region zeigt man, dass es auch anders geht. Bei der offenen Mitgliederversammlung der SPD-Kreisverbände Heilbronn-Stadt und -Land in der Frankenbacher Gemeindehalle, zu der sehr viel mehr als die etwa 100 erwarteten Teilnehmer erschienen waren und zu der auch politisch interessierte Nichtmitglieder und die Medien Zugang hatten, wurde der Beweis angetreten: Demokratie lebt von der freien Meinungsäußerung und der Auseinandersetzung mit den Argumenten anderer - und es geht in respektvoller Weise.

Am Ende der Veranstaltungen hatten die abstimmungsberechtigten Parteimitglieder ihr Votum abgegeben, das der Heilbronner Kreisvorsitzende MdL Rainer Hinderer "als klarer als erwartet und erfreulich" einstufte: 96 sprachen sich für eine Große Koalition aus, 37 dagegen und 15 enthielten sich der Stimme.

Erkennbar: Pro und Contra sind auch eine Generationenfrage, die meisten Bedenken kamen von den jüngeren Parteimitgliedern. Eine prominente Ausnahme war Markus Herrera Torrez (29), seit Anfang Dezember Kreisvorsitzender Heilbronn-Land, früher Landesvorsitzender der Jusos, Mitglied im SPD-Landesvorstand, der nach anfänglichen Zweifeln für die Groko eintrat, sowie sein politischer Ziehvater, SPD-Bundestagsabgeordneter Josip Juratovic. "Sollen wir sagen, wählt uns nicht, wir wollen in die Opposition?" fragte er angesichts der Konsequenzen von Neuwahlen beim Scheitern der Groko. Es sei besser, kleine Schritte zu gehen als gar keine. "Die Wut draußen wartet nur auf das Chaos in den Parteien", warnte Juratovic mit Blick auf die AfD und erinnerte auch daran, dass "ganz Europa bange", was in Deutschland geschehe.

Landtagsabgeordneter Reinhold Gall, der frühere Innenminister, wunderte sich, dass man so wenig stolz sei auf das Erreichte, nicht sehe, welche Maßnahmen schon Wirkung zeigten, was an wichtigen Punkten in der neuen Koalitionsvereinbarung stehe. Und auch Rainer Hinderer ließ keinen Zweifel an seiner Haltung "pro Groko" aufkommen. Eine deutliche Stimme dagegen, aber auch hier ohne "Stimmungsmache", war die von Juso-Kreisvorsitzenden An Tang, der, über die nächste Wahlperiode hinausblickend, eine Neuorientierung der Partei einforderte und den Koalitionsvertrag als "kleinen Erfolg" kritisierte.

Die besondere Form der Debatte, die man gewählt hatte, erwies sich als gut, denn vor der allgemeinen Aussprache konnte man an einzelnen "Thementischen" in kleiner Runde mit sachkundigen Parteienvertretern diskutieren, unter ihnen auch Heilbronns Sozialbürgermeisterin Agnes Christner und Neckarsulms OB Steffen Hertwig, dies zu den Themen Europa, Flucht und Migration, Arbeit und Soziales, Pflege und Gesundheit, Wirtschaft und Digitales, Bildung, Kommunen, Inneres und Sicherheit sowie Grundsätzliches.

Diese Form der fachbezogenen Argumentation trug wohl mit dazu bei, dass auch die anschließende Aussprache vorwiegend sachlich verlief, sieht man von einigen Attacken gegen den Noch-Parteichef Martin Schulz ab. Das Land brauche, gerade weil man in einer Zeit des Umbruchs lebe, eine stabile Regierung, hatte der stellvertretende Landesvorsitzende und Bürgermeister von Heubach (Ostalbkreis), Frederick Brütting, angemahnt und gelobt, dass der Koalitionsvertrag auch die Punkte enthalte, die die Bürger am unmittelbarsten beträfen, unter anderem die Zusagen für die Unterstützung der Kommunen, der Bildung, der Digitalisierung und den Ausbau der Kinderbetreuung: "Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, das Land braucht eine stabile Regierung."

Für Josip Juratovics Anliegen, die auf die SPD zukommenden Herausforderungen anzunehmen, sich nicht von Niederlagen entmutigen zu lassen und Solidarität auch bei unterschiedlichen Positionen zu bewahren, sprach der Verlauf des Abends durchaus. Auch wenn die "Büttenrede", mit der Rainer Hinderer diesen denkwürdigen "Rosenmontag" beschloss, manch holprigen Reim hatte: Sie kam gut an und wurde in der Aussage von den meisten als treffend beklatscht. "Wem so viel Gutes wird beschert, das ist doch ein Kreuzchen für die Groko wert" und es sei "die Botschaft für die Jungen und die Alten: Wir wollen gewinnen, wir wollen gestalten!"