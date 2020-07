Stuttgart. (dpa/lsw) Zeugnisse einpacken und raus aus dem Klassenzimmer: Für rund 1,5 Millionen Schüler in Baden-Württemberg beginnen am Mittwoch die Sommerferien. Vor ihnen liegen sechs Wochen Sommer, Sonne, schulfrei. Auch Zehntausende Lehrer im Land starten in die unterrichtsfreie Zeit.

Aber nicht alle haben schulfrei: Wer versäumten Stoff nachholen will oder muss, kann an 54 Standorten sogenannter Sommerschulen im Land freiwillig pauken. Rund 2000 schwächere Schüler werden dort Lesen, Schreiben und Rechnen üben. Das Angebot findet in der Regel in den letzten beiden Ferienwochen statt - in diesem Sommer parallel zu den sogenannten Lernbrücken, einem Nachhilfeprogramm für schwächere Schüler, um Wissenslücken aus der Corona-Zeit zu schließen. Das neue Schuljahr beginnt am 14. September.