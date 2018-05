Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Cem Özdemir ist Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Parteichef von Bündnis90/Die Grünen. Özdemir kam 1965 im schwäbischen Bad Urach als Kind türkischer Einwanderer zur Welt.

Herr Özdemir, wie haben Sie den Anschlag in Solingen erlebt?

Der Brandanschlag in Solingen war einer der Gründe, aus denen ich mich 1994 entschieden habe, für den Bundestag zu kandidieren. Ich wollte, dass jemand, der die Sprache von Mevlüde Genc spricht und in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, dem nächsten Bundestag angehört. Es hat mich tief bewegt und beeindruckt, wie Frau Genc mit der schrecklichen Realität umgegangen ist. Obwohl feige Rechtsradikale fünf ihrer Kinder und Enkeln umgebracht haben, weigerte sie sich zu hassen. Stattdessen hat sie darauf hingewiesen, dass man nicht ein ganzes Land, ein Volk oder eine Stadt für eine solche Tat verantwortlichen machen kann. Am Abend des Brandanschlages in Solingen waren viele junge Menschen aufgewühlt, wussten nicht wohin mit ihrem Zorn, die Situation drohte zu eskalieren. Ich weiß noch, wie ich am Abend vor dem Fernseher saß und wartete, dass irgendjemand etwas sagt und endlich ein Ende der Verharmlosung des Rechtsradikalismus fordert. Klar war, unter den Türken wird man sich nicht auf eine Person einigen können, die für alle spricht. Am Ende war es Ignatz Bubis, der damalige Präsident des Zentralrates der Juden, der in den Tagesthemen sprach und der Bundesregierung und der gesamten Republik nach dieser schrecklichen Tat ins Gewissen redete.

Sie haben nicht an den Gedenkfeiern teilgenommen, obwohl sie eng mit Frau Genc verbunden sind. Warum?

Ich bin tatsächlich eng mit Frau Genc verbunden und war in früheren Jahren regelmäßig am 29. Mai oder außerhalb in Solingen. Doch gerade weil mir die Familie Genc persönlich sehr viel bedeutet, wollte ich nicht, dass das Gedenken an die Getöteten überlagert wird. Deshalb war es eine bewusste Entscheidung, nicht dorthin zu fahren, angesichts meiner bizarren Erfahrungen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit der Delegation aus der Türkei. Die Auseinandersetzungen zwischen der türkischen Regierung und mir haben an diesem Tag in Solingen nichts verloren. Es geht um Frau Genc und die Opfer und um nichts anderes. Frau Genc hat es verdient, dass sie mit ihrem Schmerz und der Trauer nicht allein gelassen wird.

Das Gedenken an diese schreckliche Tat vor 25 Jahren eignet sich auch nicht für einen Parteienstreit. Deshalb war es gut und richtig, dass die Bundeskanzlerin, der Bundesaußenminister und der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen an den Gedenkfeiern teilgenommen und ein konsequentes Vorgehen gegen Rechtsextremismus und Rassismus versprochen haben.

Damals vor 25 Jahren war die Stimmung im Land sehr aufgeheizt. Der Bundestag hatte gerade den so genannten Asylkompromiss verabschiedet und das Asylrecht verschärft.

Wir wurden damals Zeugen von Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, den Magdeburger "Herrentag"-Pogromen am helllichten Tage in Deutschland. Im Westen, in Solingen und Mölln haben Rechtsradikale im Schutz der Nacht zugeschlagen. Meine Eltern haben damals ernsthaft mit mir darüber diskutiert, ob sie sich eine Strickleiter zulegen sollen, um im Notfall aus dem Haus zu kommen. Was damals ungeheuer verletzend war: Helmut Kohl wollte selbst nicht zur Gedenkveranstaltung kommen. Er sprach sogar von Beileidstourismus und schickte seinen Außenminister. Ein schlimmes Signal - als handele es sich bei den Opfern um Angehörige eines fremden Staates, dabei waren es unsere Mitbürger und Nachbarn. Die Teilnahme der Bundeskanzlerin an der Gedenkveranstaltung ist insofern ein Stück Wiedergutmachung dafür, dass Helmut Kohl damals nicht in Solingen war. Dass Hass und Hetze heute erneut das gesellschaftliche Klima vergiften, macht mir große Sorgen.

Es hat auch danach weiter Gewalt gegen Türken gegeben.

Ich hätte mir nach Solingen nicht vorstellen können, dass ich Jahre später erneut in einem Prozess sitzen würde, in dem Angehörige von Minderheiten in Deutschland Opfer von Rechtsradikalen geworden sind. Und diesmal waren es keine Einzeltäter, sondern mit dem NSU gab es sogar ein rechtsextremes, terroristisches Netzwerk, das durch Deutschland zog und mordete. Das hat gezeigt: Der Staat hat nach Solingen mitnichten seine Lektion gelernt und wirklich alles dafür getan hat, um rechtsradikale Gewalttaten zu verhindern. Ich kann nur hoffen, dass es keine neue Generation von Opfern geben wird.

Bei den Gedenkveranstaltungen war nun von der Rückkehr des Traumas die Rede. Was muss getan werden, dass sich solche Taten nicht wiederholen?

Die Täter damals, die diesen Brandanschlag in Solingen begangen haben, sind nicht als Mörder und Brandstifter auf die Welt gekommen. Der gefährliche Fanatismus und Extremismus wird erst später in ihre Köpfe und Herzen eingepflanzt. Aber wir als Gesellschaft können diesen Fanatismus und Rassismus auch erfolgreich bekämpfen: Das beginnt bereits bei Demokratie-Erziehung in den Kitas und Schulen. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, dass dieser Hass nie wieder eine Chance hat, und entschlossen gegen Rassismus kämpfen, egal aus welcher Ecke, von welcher Nationalität oder Religion er kommt. Was geschehen ist, muss für uns alle eine Mahnung sein, wachsam zu bleiben und die Opfer nicht alleine zu lassen.