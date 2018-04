Heilbronn. (pol/mare) Nicht alltäglich war das Erlebnis, das eine 44-Jährige am Dienstagabend in Heilbronn hatte. Die Mercedes-Fahrerin war gegen 21.45 Uhr auf der Dammstraße unterwegs und musste hier verkehrsbedingt anhalten. Plötzlich sprang ihr ein Mann auf die Motorhaube und blieb in aller Ruhe liegen.

Die 44-Jahrige machte ihm per Handzeichen deutlich, dass er gefälligst die Motorhaube verlassen soll. Doch den Mann scherte das nicht. Laut Polizeibericht bekam es die Fahrerin nun mit der Angst zu tun: Sie legte den Rückwärtsgang ein und los fuhr. Dadurch fiel der "Haubenspringer" auf die Straße. Danach rappelte er sich auf und rannte dem Mercedes der Frau noch ein Stück hinterher. Dann ließ er von ihr ab.

Der 45 bis 50 Jahre alte Mann ist etwa 1,90 Meter groß und hat auffallende hellblonde, brustlange Haare. Er war bekleidet mit einer kurzen, hellgrünen Hose und einem hellen T-Shirt. Hinweise auf den Mann gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 / 1042500.