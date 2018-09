Stuttgart. (dpa-lsw) Eine Kontrollaktion der Polizei hat am Donnerstag Handy-Sünder im Straßenverkehr im Visier. An der bundesweiten Maßnahme «sicher.mobil.leben» nehmen auch 2300 Baden-Württemberger Polizisten teil, wie das Landesinnenministerium mitteilte. An 660 Orten im Südwesten soll demnach kontrolliert werden. «Der kurze Blick auf das Handy bei voller Fahrt ist ein gefährlicher, unter Umständen tödlicher Blindflug», sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU).

17 Prozent aller tödlichen Verkehrsunfälle in Baden-Württemberg waren im vergangenen Jahr auf Ablenkung zurückzuführen. «Dazu gehören auch Eingaben in das Navi, aber in den letzten Jahren ging es im Regelfall um das Smartphone», erklärte ein Ministeriumssprecher. Die Handynutzung am Steuer ist genauso gefährlich wie eine Alkoholfahrt bei einem Promille, hieß es. Die Unfallgefahr steige um das Vierfache.