Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Zum Ende der parlamentarischen Sommerpause haben sich die Landtagsfraktionen von SPD und FDP jeweils zu Klausurtagungen getroffen. Beide Fraktionen besprachen dabei unter anderem die Schulpolitik. Beide forderten bei der Vorstellung ihrer Ergebnisse gestern in Stuttgart, der Bund möge den Ländern - die im föderalen System für die Schulpolitik zuständig sind - hierfür mehr Geld zur Verfügung stellen.

"Da eine entscheidende Qualitätsverbesserung unseres Bildungssystems Länder und Kommunen allein überfordern würde, sollte, wie in unserem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 gefordert, auch der Bund in die Finanzierung in jedem Fall einbezogen werden", sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

Die Liberalen halten neben starker Finanzhilfen aus Berlin - bisher beschränken sich diese auf ein deutschlandweites 3,5-Milliarden-Euro-Paket für die Sanierung von Schulgebäuden in besonders armen Kommunen - auch mehr Mitsprache des Bundes für sinnvoll. Notwendig seien vor allem "bundesweit einheitliche Standards, insbesondere bei den Schulabschlüssen oder bei der Lehrerbildung". So seien die Unterschiede zwischen in Nordrhein-Westfalen und in Bayern erworbenen Abschlüssen zu groß. Die konkrete Umsetzung, etwa die Wahl und Gestaltung von Schulformen, solle aber Sache der Länder bleiben.

Den Sozialdemokraten schwebt Ähnliches vor, nämlich eine "Bildungspartnerschaft von Bund und Ländern", wie es der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch beschrieb. Berlin, das über viel höhere Steuereinnahmen verfüge, solle die Länder unterstützen. "Aber die Kompetenz bleibt bei den Ländern", sagte Stoch. Die Debatte solle nicht darauf reduziert werden, ob das sogenannte Kooperationsverbot im Grundgesetz, das Einmischungen des Bundes in die Bildungspolitik verbietet, geschleift werde. Eine engere Zusammenarbeit zur Hebung der Qualität sei unerlässlich.

Die SPD schlägt auch ein Programm auf Landesebene vor, um Schulleiter zu unterstützen und deren Beruf attraktiver zu gestalten. Der Ladenburger SPD-Schulexperte Gerhard Kleinböck hatte bereits Anfang der Woche seiner Sorge darüber Ausdruck verliehen, dass insgesamt 190 Schulen in Baden-Württemberg ohne Schulleitung ins neue Schuljahr starteten. "Die Landesregierung muss jetzt ganz schnell die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um diese wichtige Position attraktiver zu gestalten", forderte Kleinböck.

Die SPD sieht dafür ein drei Ansatzpunkte: So sollten zum einen "Budgets für Qualitätsentwicklung und Fortbildung" bereitgestellt werden, über das die Schulleiter frei verfügen können. "Sie können die Bedarfe und Entwicklungspotentiale in ihrem Kollegium am besten einschätzen", so Kleinböck. Entlastung von Verwaltungsaufgaben sollen Assistenten bringen. Und natürlich sei auch die bessere Besoldung wichtig, vor allem von Schulleitungen an Grundschulen. "Mehr Belastung und größere Verantwortung muss sich lohnen", mahnt Kleinböck.