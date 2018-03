Von Julia Giertz

Stuttgart. Die Landesregierung will die Rektoren an den Südwest-Schulen besser stellen. "Wir müssen den Schulleitern mehr bezahlen und ihnen die einfachen Verwaltungsarbeiten abnehmen", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er verspricht sich nach dem schlechten Abschneiden baden-württembergischer Schüler in Bildungsstudien davon eine bessere Qualität der Schulen. Mit der Ankündigung kommt er einer langjährigen Forderung von Lehrerverbänden und Kommunen entgegen, die wegen der geringen Zahl von Bewerbern auf Schulleiterposten attraktivere Bedingungen angemahnt hatten.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kündigte an, bis zum Frühjahr ein entsprechendes Konzept zu erstellen. "Auf die Schulleiter kommt es besonders an, wenn wir über Qualität an den Schulen reden." Sie seien entscheidend für die Motivation der Lehrkräfte, für die Qualitätsentwicklung an der Schule und damit auch für den Erfolg einer Schule und ihrer Schüler. "Wir überlegen dabei besonders, wie wir das Profil des Rektorenberufs schärfen können." Zudem gehe es darum, frühzeitig Kandidaten für einen Leitungsposten zu gewinnen und sie auf ihre Führungsrolle vorzubereiten.

Hintergrund In Baden-Württemberg sind derzeit 245 Schulleiterstellen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen ausgeschrieben. Aber nicht alle der Schulen sind führungslos. Entweder handelt es sich um Schulen, deren Rektor in absehbarer Zeit in den Ruhestand geht, oder sie werden kommissarisch geführt, teilt das Kultusministerium mit. Die Zahl der Schulleiter im Land beläuft sich auf 3540. Den größten [+] Lesen Sie mehr In Baden-Württemberg sind derzeit 245 Schulleiterstellen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen ausgeschrieben. Aber nicht alle der Schulen sind führungslos. Entweder handelt es sich um Schulen, deren Rektor in absehbarer Zeit in den Ruhestand geht, oder sie werden kommissarisch geführt, teilt das Kultusministerium mit. Die Zahl der Schulleiter im Land beläuft sich auf 3540. Den größten Bedarf an Schulleitern hat derzeit der Regierungsbezirk Stuttgart, wo 126 Rektoren gesucht werden.

[-] Weniger anzeigen

Höhere finanzielle Anreize sind laut Kretschmann für Rektoren von Grundschulen und weiterführenden Schulen außer dem Gymnasium nötig. Der Gymnasialrektor werde bereits auf einer hohen Besoldungsstufe entlohnt. Der Schulleiter soll sich nach Kretschmanns Überzeugung vor allem um die Personalführung, die pädagogische Grundstimmung an der Schule und die Einheit des Kollegiums kümmern. Von den kommunalen Schulträgern bezahlte Verwaltungsassistenten könnten den Schulleiter von Bürokratie entlasten. Ein Schulversuch an einigen beruflichen Schulen im Südwesten läuft.

Nach Angaben des Kultusministeriums bewerben sich auf die Führungspositionen bei Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen im Schnitt 1,4 Kandidaten, bei Gymnasien 1,7 und bei beruflichen Schulen 1,4. Der Landeschef der Schulleitervereinigung, Werner Weber, sagt: "Mit Bestenauswahl hat das nicht immer etwas zu tun."

Ein Schulleiter einer kleinen Grundschule erhält Bezüge nach der sogenannten Besoldungsgruppe A 12 (Einstiegsgehalt 3627,90 Euro) plus einer Amtszulage von mindestens 170 Euro brutto im Monat - weniger als ein Realschullehrer, betont Weber. Dabei verlange die Verantwortung für Personal, Elternarbeit, Integration von Migranten und Inklusion behinderter Kinder echte Managerqualitäten. Auch müssten Schulleiter zu viel unterrichten. Folge: Auf den Leitungsposten sind Wochenarbeitszeiten bis zu 60 Stunden häufig.

Der Fokus auf die Schulleiter ist laut Kretschmann eine Stellschraube, um das baden-württembergische Schulsystem leistungsfähiger zu machen. Dazu gehören auch bessere Lehrerfortbildung, die Ministerin Eisenmann derzeit neu organisiert, und vertiefende Analysen des Unterrichts. Ein vom Land in Auftrag gegebenes Gutachten des Rechnungshofes soll untersuchen, ob die rund 117.000 Pädagogen effizient eingesetzt sind.

Die Landesregierung richte ihren Blick auch auf andere Bundesländer, erläuterte Kretschmann, der früher Gymnasiallehrer war. "Das Schöne am Bildungsföderalismus ist, dass man genau sehen kann: Was machen die anderen anders und vielleicht besser?"