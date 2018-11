Von Christoph Trost und Marco Hadem

München. Markus Söder ist schon zum zweiten Mal in diesem Jahr an seinem großen Ziel und geht doch in die falsche Richtung. Nach seiner Wiederwahl und Vereidigung im bayerischen Landtag und einer kurzen Rede will der alte und neue Ministerpräsident am Dienstag automatisch zurück zu seinem Abgeordnetenplatz gehen. Erst als ihm Fraktionsgeschäftsführer Tobias Reiß ein dezentes Zeichen gibt, reckt Söder dankend den Daumen nach oben und macht kehrt. Er geht zur Regierungsbank, klopft kurz darauf, stellt sich hinter den schon vertrauten Sessel, strahlt. Dann setzt er sich.

An diesem Dienstagmittag fällt für jedermann offensichtlich eine schwere Last von Söder ab. Seine Hände arbeiten in einem fort, die Beine wippen, immer und immer wieder dreht er die gelb-weiße Stimmkarte durch seine Finger. Als er den Amtseid gesprochen und mit der Formel "So wahr mir Gott helfe" geendet hat, atmet der alte, neue Regierungschef tief durch. "Ich hab jetzt viele Wahlkämpfe erlebt. Das war schon einer der härteren Art", sagt Söder in seiner Rede. "Wir wurden auch hart begleitet - von außen." Das ist seine Formel für die Bundespolitik, und jeder im Saal weiß, dass er auch Horst Seehofer meint.

Die Aussprache vor Söders Wahl verläuft ohne Überraschungen. Die Freien Wähler freuen sich auf die Regierung. "Jetzt dämmert es schön orange am schwarzen Himmel empor", sagt Fraktionschef Florian Streibl. Katharina Schulze (Grüne) lästert über ein "Bündnis der Mutlosen". Söder lässt es über sich ergehen.

Doch in seiner ersten Rede schlägt er durchaus neue Töne an. Auffällig, dass er sich nicht wie bislang nur seiner eigenen Fraktion zuwendet, sondern auch der Opposition. "Wir müssen einander wahrscheinlich besser zuhören, und wir müssen versuchen die Argumente des anderen ernster zu nehmen", sagt er. Es folgen Sätze wie: "Stil und Anstand im Parlament sind wichtig." Oder: "Keiner hat die Wahrheit von vornherein gepachtet." Söder warnt davor, andere schlecht zu machen, und erntet ungläubiges Raunen im Saal, als er sagt: "Wir müssen uns als Mehrheit überlegen, ob viele gute Ideen der Opposition nicht auch mehr wert sind, darüber nachzudenken." Freilich fordert er das gleiche auch von der Opposition.

Ehe der neue Kooperationswille unter Beweis gestellt werden kann, trifft sich am Sonntag die engere CSU-Führung. Offiziell geht es um die Europaliste. Parteichef Horst Seehofer will sich erst kommende Woche nach der Vereidigung des neuen Kabinetts zu seiner Zukunft äußern. Dass er den Parteivorsitz noch in diesem Jahr abgeben wird, daran zweifelt in der CSU eigentlich keiner mehr.