Schöntal. (pol/mare) Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Freitagnachmittag auf der Flucht in der Jagst bei Marlach ertrunken. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 16.30 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei über Notruf einen Einbruch in ein Wohnhaus in Schöntal-Sindeldorf. Daraufhin verfolgten Zeugen die zwei flüchtenden Männer und gaben der Polizei Hinweise auf deren Fluchtroute. Während einer der beiden mutmaßlichen Einbrecher mit einem Fahrzeug zum Kloster Schöntal fuhr und dort schließlich festgenommen werden konnte, flüchtete der andere zu Fuß in Richtung Marlach.

In Marlach näherten sich mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber dem zu Fuß flüchtenden Mann, der daraufhin an einer Stelle nahe der Straße "Neue Wiesen" in die Jagst stieg, um den Polizeibeamten zu entkommen. Im Wasser treibend, ging er mehrfach unter.

Polizeibeamten gelang es, den bereits bewusstlosen Mann aus dem Wasser zu ziehen. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der hinzugerufene Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen. Bei dem Einsatz waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt.

Die Ermittlungen gegen den festgenommenen Tatverdächtigen dauern an.