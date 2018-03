Von Kathrin Drinkuth und Marc Herwig

Stuttgart. Ausgebildete Richter sind sie nicht, trotzdem dürfen sie in Prozessen gleichberechtigt mitentscheiden: Schöffen haben auch im Südwesten großen Einfluss an den Gerichten. Jetzt suchen die Kommunen wieder neue Ehrenamtliche, die in der nächsten Amtsperiode von 2019 bis 2023 als Laienrichter arbeiten.

> Welche Aufgabe haben Schöffen? Durch die Schöffen wird das Volk an Gerichtsverfahren beteiligt. Schließlich wird jedes Urteil "im Namen des Volkes" gesprochen. Deshalb sollen die Schöffen möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen der Bevölkerung repräsentieren. Von den derzeit 3728 Hauptschöffen sind 1757 an Amtsgerichten und 1971 an den Landgerichten tätig. Die Zahl der Hilfsschöffen, die Hauptschöffen vertreten, wenn diese kurzfristig nicht an einer Sitzung teilnehmen können, liegt zwischen 2500 und 3000.

> Welche Rechte und Pflichten haben Schöffen? In der Hauptverhandlung sind die Laienrichter den Berufsrichtern gleichgestellt, wie es beim Schöffenverband Baden-Württemberg heißt. So dürfen sie beispielsweise den Angeklagten und Zeugen Fragen stellen oder auch selbst Anregungen zur Beweisaufnahme geben. Zudem entscheiden die Ehrenamtlichen mit, ob ein Angeklagter schuldig ist oder nicht und wie hoch eine Strafe ausfallen soll. Da bei diesen Entscheidungen eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist, könne im deutschen Strafprozess auch niemand gegen die Stimmen beider Schöffen verurteilt werden, heißt es bei dem Verband.

> Wer kann sich bewerben? Schöffe werden kann grundsätzlich jeder zwischen 25 und 69 Jahren, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und Deutsch spricht. Es gibt aber Einschränkungen: So scheidet zum Beispiel aus, wer schon einmal selbst zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gerade mit einem Ermittlungsverfahren konfrontiert ist.

> Welche Qualifikationen müssen Schöffen mitbringen? Formell keine. Man muss kein Jurist sein, braucht nicht einmal eine bestimmte Schul- oder Berufsausbildung. Allerdings ist die Aufgabe anspruchsvoll: "Schöffen sollen einwandfreie, kluge, rechtlich denkende, unvoreingenommene Personen sein", heißt es beim Verband. Zu ihren Fähigkeiten sollten unter anderem soziale Kompetenz, Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen und logisches Denkvermögen zählen, ebenso wie berufliche Erfahrung und Vorurteilsfreiheit auch in extremen Situationen. Zudem sollten Schöffen den Mut mitbringen, über Menschen zu richten und ein Bewusstsein für die Verantwortung haben, die der Eingriff in das Leben anderer Menschen bedeute.

> Wie läuft die Bewerbung ab? Wer das Schöffenamt ausüben wolle, müsse sich rechtzeitig in seinem Wohnort bewerben, heißt es beim Justizministerium in Stuttgart. Die Gemeinden erstellen aus dem Kreis der Bewerber eine Vorschlagsliste, die den Amtsgerichten zugeschickt wird. Dort gibt es jeweils einen Schöffenwahlausschuss, der aus den Bewerbern die Schöffen wählt.

> Kann man auch gegen den eigenen Willen zum Schöffen gewählt werden? Grundsätzlich ja. Wer gewählt wird, darf das Schöffenamt in der Regel nicht ablehnen - es sei denn, er gehört beispielsweise zu bestimmten Berufsgruppen oder kann etwa glaubhaft machen, dass die unmittelbare persönliche Fürsorge für seine Familie die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert.

> Wie viel Zeit müssen Schöffen mitbringen? Sie werden nach Angaben des Justizministeriums in der Regel für zwölf Sitzungstage pro Jahr eingesetzt. Allerdings könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass beispielsweise in umfangreichen Strafverfahren mehr Tage anfallen.

> Was machen Berufstätige, die an den Prozesstagen arbeiten müssen? Arbeitgeber sind verpflichtet, Schöffen für die Prozesstage freizustellen. Allerdings müssen sie für Tage, an denen ein Schöffe am Gericht war, kein Gehalt zahlen - denn Schöffe zu sein, ist ein Ehrenamt. Das kann zu erheblichen Einbußen führen. Die Laienrichter bekommen nach Angaben des Schöffenverbands eine Entschädigung - in der Regel höchstens 24 Euro je Stunde, in lange dauernden Verfahren kann diese jedoch auch höher sein.