Die Einsatztrainer Manfred Schmötzer (links) und Florian Schwarz schulen ihre Kollegen in einer interaktiven Schießanlage. Foto: Frank

Von Hans Georg Frank

Heilbronn. Für Innenminister Thomas Strobl (CDU) sind die 4,8 Millionen Euro "gut investiertes Geld". Das Land hat beim Polizeipräsidium Heilbronn einen Neubau für das Schieß- und Einsatztraining erstellen lassen, das laut Präsident Hans Becker nicht nur "das modernste im ganzen Land" ist. Die Einrichtung könne in dieser Form auch bei den Präsidien errichtet werden, die bisher unter weniger optimalen Bedingungen üben müssten.

Im Untergeschoss befindet sich die RSA, weist das amtliche Kürzel auf einem Schild auf die Raumschießanlage hin. Hier kann auf zwei 25 Meter langen Bahnen ein interaktives High-Tech-System mit echten Patronen ebenso benutzt werden wie mit Laserwaffen. Für die realitätsnahe Vorbereitung auf alltägliche Herausforderungen können Videosequenzen eingespielt werden. Streifenbeamte können hier auch den Nachweis erbringen, dass sie in zehn Stunden ihre Schießkünste aufgefrischt haben, wie dies alljährlich verlangt werden.

Das Kürzel IGT steht für "Integratives Training". Auf 180 Quadratmeter lassen sich mit wenigen Handgriffen provisorische Räumlichkeiten aller Art zusammenstellen. Gerade ist eine Schulsituation nachgebaut, damit für den Ernstfall eines Amoklaufs die richtigen Schritte eingeübt werden können. Beim Abwehr- und Zugriffstraining rüsten sich die Polizisten mit Widerstandsgurten, Sandsäcken und gepolsterten Schlagstöcken für Begegnungen mit gewaltbereiten Menschen.

Der oberste Dienstherr sieht in den Möglichkeiten dieses Trainingszentrums "die Lebensversicherung für unsere Polizisten", betonte Thomas Strobl. Immer häufiger würden die Einsatzkräfte angegriffen. 2018 registrierte das Ministerium 2390 solcher Fälle, bei denen im ganzen Land Beamtinnen und Beamte verletzt worden sind. Im Bereich des Präsidiums Heilbronn sei letztes Jahr mit 105 Verletzten ein Höchstwert erreicht worden, sagte Hans Becker. Deshalb sei das Trainingsgebäude "zum richtigen Zeitpunkt" fertig geworden. Von der Genehmigung bis zum Bezug vergingen sieben Jahre.

So gut die Übungsstätte mit ihren 930 Quadratmeter Nutzfläche auch sein mag, die Kapazität reicht nicht aus für Beckers 850 Bedienstete, die ganztägige Kurse belegen. "Wir müssten Tag und Nacht sie Tag und Nacht nutzen", sagte ein Polizeisprecher. Deshalb wird das Heilbronner Präsidium in absehbarer Zeit ein zweites Probengebäude bekommen. Als Standort wurde die frühere Neckartal-Kaserne bei Mosbach ausgesucht. In unmittelbarer Nachbarschaft lässt das Innenministerium gerade das "Trainingszentrum der Polizei BW" einrichten. Die Szenarien ermöglichen die Ausbildung für lebensbedrohliche Einsätze. Dazu gehören Amokläufe ebenso wie Terroranschläge.