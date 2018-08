"Ich nutze den Tag": Robert Zollitsch in Freiburg. Foto: Patrick Seeger

Von Jürgen Ruf

Freiburg. Robert Zollitsch war sechs Jahre lang Gesicht und Stimme der katholischen Kirche in Deutschland. Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz musste der damalige Freiburger Erzbischof den Skandal um Kindesmissbrauch durch katholische Geistliche managen, der die Kirche erschütterte. Er holte den Papst nach Deutschland, öffnete die katholische Kirche für die Ökumene, initiierte einen Dialogprozess und leitete die Konferenz der Bischöfe mit ihren auch gegensätzlichen Ansichten. Am heutigen Donnerstag wird der als liberal geltende Kirchenmann 80 Jahre alt.

Mehr als zehn Jahre Erzbischof in Freiburg, sechs Jahre davon zusätzlich Chef der bundesweiten Bischofskonferenz: "Ich genieße es, nach arbeitsreichen Jahren etwas mehr Ruhe finden zu können", sagt Zollitsch. Der im heutigen Serbien geborene Katholik war von Juni 2003 bis Mitte 2014 Erzbischof von Freiburg, er leitete die heute drittgrößte Diözese Deutschlands. Von 2008 bis 2014 stand er zudem an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz, bis er im Sommer 2014 in Ruhestand ging.

Seinen Wohnsitz in Freiburg, direkt neben Münster und Ordinariat, hat der Geistliche behalten. Die badische Universitätsstadt ist ihm Heimat seit mehr als einem halben Jahrhundert. "Ich habe mir einen geregelten Tagesablauf beibehalten und nutze den Tag", sagt er. So wirkt er an Gottesdiensten mit und engagiert sich bei Firmungen. "Das Schöne ist, dass nach den Gottesdiensten nicht schon, wie früher, der nächste Termin ruft. Ich kann mir also die Zeit nehmen, zum gemeinsamen Essen und zu Gesprächen zu bleiben."

Der Erzbischof war im Februar 2008 der Überraschungsnachfolger, als Kardinal Karl Lehmann nach 21 Jahren als Chef der deutschen Bischöfe abtrat. Zum Amtsantritt bezeichnete sich Zollitsch als Brückenbauer. Er suchte Konsens statt Konfrontation. In Predigten und Interviews meldete er sich gerne zu gesellschaftlichen Themen zu Wort, vermied jedoch ideologisch überhöhte Debatten. Gräben wollte er nicht aufreißen.

Bewähren musste er sich als Krisenmanager. Der Missbrauchsskandal erschütterte die Kirche und forderte den Chef der Bischöfe heraus. "Die schwierigste Phase meiner Amtszeit", erinnert er sich. In der Kritik stand er auch, als sich eine Freiburger Priesterinitiative öffentlichkeitswirksam für mehr Rechte von wiederverheirateten Geschiedenen in der katholischen Kirche stark machte.

Zollitsch blieb in beiden Fällen zunächst sprachlos. Er brauchte Zeit, um Worte zu finden. Diese trafen dann jedoch den Ton, wie später selbst seine Kritiker einräumten: Im Missbrauchsskandal gab er Fehler der Kirche zu, entschuldigte sich bei Missbrauchsopfern, kündigte Entschädigungen an und installierte einen Missbrauchsbeauftragten. Zudem stieß er eine Verschärfung der kirchlichen Leitlinien an sowie eine Diskussion über die Sexualmoral der katholischen Kirche.

Zur Frage von wiederverheirateten Geschiedene entfachte er eine Debatte in der Bischofskonferenz und in seiner Diözese, ohne jedoch handfeste Ergebnisse erzielen zu können. Dies gilt auch für das ins Gespräch gebrachte Diakonat der Frau. Zollitsch unterstützte das Vorhaben, durchsetzen konnte er es aber nicht. Konservative Kreise in der katholischen Kirche konnten den Zollitsch-Vorstößen wenig abgewinnen - und ließen ihn abblitzen.