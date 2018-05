Geröllmassen liegen in Menzenschwand im Schwarzwald auf der Straße. Langanhaltende Regenfälle und Schneeschmelzen haben einen Sturzbach an einem Berghang verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr mussten wegen der Wassermassen zahlreiche Menschen aus Häusern gerettet werden. Foto: Patrick Seeger/dpa

Karlsruhe/St. Blasien (dpa) Dauerregen und Schneeschmelze im Südwesten haben Hochwasser, Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Am Donnerstagabend spitzte sich Lage in St. Blasien im Hochschwarzwald zu. Dort wurden Häuser wegen Überschwemmung und einem Erdrutsch geräumt. Rund 120 Anwohner kamen in einer Halle unter.

Die Pegelstände der meisten kleineren Flüsse und Bäche gingen nach einer kurzen Hochwasserspitze rasch wieder zurück. Für Rhein, Donau und Neckar erwarten Hochwasserexperten die Höchststände am Samstag. An vielen Orten trafen die Behörden Sicherungsmaßnahmen, etliche Wege und Straßen wurden gesperrt. Auf Abschnitten von Rhein und Neckar stoppten die Behörden die Schifffahrt.

Im Laufe der Nacht entspannte sich die Lage in den am stärksten betroffenen Orten im Schwarzwald bereits wieder. In St. Blasien kehrten die Menschen in ihre Häuser zurück. In der Nacht habe man aber sogar darüber nachgedacht, Katastrophenalarm auszulösen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Wie hoch der Schaden ist, war am Freitag noch unklar. Ein Geologe sollte vom Hubschrauber aus das Ausmaß der Schäden begutachten. "Wir müssen wissen, wie die Beschaffenheit der Berghänge aussieht", sagte St. Blasiens Bürgermeister Adrian Probst.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hatte es in St. Blasien in 24 Stunden 127 Liter Regen pro Quadratmeter gegeben. In drei Tagen seien es 187 Liter gewesen. Dazu kam Schneeschmelze in den Höhenlagen wegen der milden Temperaturen. In Baiersbronn im Nordschwarzwald fielen 92 Liter Regen innerhalb von 24 Stunden. Der Regen soll am Wochenende von trockenerem Wetter abgelöst werden.

Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg bestand in der Nacht eine starke Hochwassergefährdung für viele Teile des Landes. Bei einer solchen Warnlage sind auch größere Überflutungen von bewohnten Gebieten möglich. Freitagmittag galt nur noch eine mittlere Hochwassergefährdung in den Kreisen Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Waldshut. Für den größten Teil des Landes sank das Risiko auf die Stufe "mäßig".

Am Freitagvormittag überstieg der Rhein am Pegel in Karlsruhe die Marke von 7,50 Metern, bei der die Schifffahrt zwischen Iffezheim und Germersheim eingestellt wird. Der höchste Wasserstand sollte nach der Prognose in der Nacht zum Samstag mit etwa 8,30 Meter erreicht werden. Der mittlere Wasserstand des Rheins bei Karlsruhe beträgt 5,16 Meter. Auch auf dem Neckar zwischen Mannheim und Heilbronn wurde die Schifffahrt wegen des Hochwassers eingestellt.

Die Stadt Riedlingen im Kreis Biberach traf Schutzmaßnahmen gegen das Hochwasser der Donau. Die Durchlässe an Hochwasserschutzwänden und -wällen wurden verschlossen. "Wir erwarten ein fünfjähriges Hochwasser", sagte Bürgermeister Marcus Schafft. Zur Stimmung in der Stadt sagte er: "Die Leute sind relativ gefasst, wir hatten schon stärkeres Hochwasser in der Vergangenheit." Die Kommune habe seit 2014 etwa vier Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Probleme bereite allerdings der steigende Druck im Grundwasser, das schon am Freitag in einige Keller eingedrungen sei.

Am unteren Neckar kam es zu Überschwemmungen mit gesperrten Straßen und vollgelaufenen Kellern. In Heidelberg wurde die Bundesstraße 37 im Bereich der historischen Altstadt gesperrt.

CDU-Innenminister Thomas Strobl dankte den mehreren Tausend Helfern unter anderem von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Bergwacht für ihren Einsatz. Das Ministerium warnte davor, dass es wegen durchnässter Böden und hoher Wasserstände auch in den nächsten Tagen noch zu Hangrutschen, umstürzenden Bäumen und vollaufenden Kellern kommen könne. Uferbereiche und Wälder sollten nicht betreten werden.