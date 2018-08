Am Landgericht in Heilbronn muss sich nun ein Georgier verantworten. Im November soll der Angeklagte mit zwei Komplizen in ein Zweifamilienhaus in Heilbronn eingebrochen sein, die Bewohner überrascht haben und unter Todesdrohungen zum Öffnen zweier Tresore gezwungen haben. Symbolbild: Armin Guzy