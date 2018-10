Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wenn heute der Bahn-Aufsichtsrat zusammenkommt, geht es in Berlin vor allem um die neuesten Kosten- und Zeitverzugsprobleme beim Milliardenprojekt Stuttgart 21. Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz warnt im Vorfeld unmissverständlich vor Änderungen am geplanten Flughafenbahnhof: "Ich habe den latenten Verdacht, dass der Bauherr Bahn den Flughafen bei seinen neuesten Planungen außen vorlassen will. Aber eine Haltestelle auf der grünen Wiese mit 25-minütigem Fußweg zum Flughafen ist mit uns nicht zu machen", sagte Schwarz, der für das Land auch im Aufsichtsrat des Stuttgarter Flughafens sitzt. Entsprechende Skizzen, mit denen Vertreter der Bahn hausieren gehen würden, lehne seine Fraktion entschieden ab. "Die Bahn muss die geschlossenen Verträge einhalten. Wir bestehen auf der bestmöglichen Anbindung des Flughafens", so Schwarz gegenüber unserer Stuttgarter Redaktion.

Hintergrund sind Überlegungen der Bahn, die vertraglich fixierten Pläne für den Flughafenbahnhof zu ändern. Denn aufgrund der neuesten Kostensteigerungen bei S21, aber auch komplexer Bauanforderungen am Flughafen sieht die Bahn genau dort Einsparpotenzial. Eine Variante könnte demnach sein, auf den geplanten Tiefbahnhof direkt an den Flughafenterminals mit einem neuen, dritten Gleis und einem Halt für Fern- und Regionalzüge zu verzichten. Stattdessen könnte eine ICE-Haltestelle jenseits der Autobahn neben dem Bosch-Parkhaus gebaut werden. Die Kosten für den unterirdischen Bahnhof wurden beim Filderdialog auf 800 Millionen Euro geschätzt. Die oberirdische Variante könnte lediglich 200 Millionen Euro kosten - und hat in der Landespolitik auch Befürworter.

Die Überlegungen der Bahn, sagt etwa SPD-Fraktionsvize Martin Rivoir, könnten eine Chance sein, Kosten zu senken - und für Verbesserungen für Reisende etwa aus Richtung Ulm sorgen. "Die Bahn hätte da meine Unterstützung." Die bisherige Planung erlaube zwar in der Theorie ICE-Halte, praktisch seien sie aber wegen zu großen Zeitverlusts mit den Fahrplänen nicht kompatibel. Bei einem Halt an der Autobahn wäre das anders, so der SPD-Verkehrsexperte. Die Entfernung zum Flughafen sei auch kein unlösbares Problem: "Es ist vieles denkbar - vom Skywalk wie am Frankfurter Flughafen bis zu einem Modellprojekt mit autonom fahrenden Bussen. Wegen der Entfernung zwischen Haltestelle und Flughafen bin ich völlig ohne Blutdruck."

Innerhalb der Landesregierung wird die Entwicklung am Flughafen mit Sorge gesehen. Der Spatenstich für den neuen Tiefbahnhof im Herzen Stuttgarts selbst ist 2009 erfolgt, fertig werden soll er nach neuesten Schätzungen 2024. Für den Flughafenbahnhof gibt es nicht einmal einen Termin für den Spatenstich. Der Bau des dritten Gleises gilt dabei als mindestens komplex und könnte - Stichwort Brandschutz - teure Nachrüstungen für die bestehende Nahverkehrsanbindung auf Gleis 1 und 2 nach sich ziehen. Die Flughafen Stuttgart GmbH beteiligt sich mit rund 338 Millionen Euro an S21, weil sie sich davon einen Nutzen verspricht: mehr Reisende durch eine bessere Anbindung. Bis auf zwei Raten hat die GmbH ihre Gelder bereits gezahlt - aber bislang nichts in der Hand. Denn die Bahn muss zwar einen Flughafenbahnhof bauen, vertraglich ist aber weder ein Zeitpunkt für die Fertigstellung noch eine Vertragsstrafe vereinbart.

Wie Schwarz äußert sich auch Fraktionsvize Nicole Razavi vom Koalitionspartner CDU, ebenfalls Mitglied im Flughafen-Aufsichtsrat: "Die Verkehrsdrehscheibe zwischen Nah- und Fernverkehr und Flughafen ist ein zentraler Baustein von Stuttgart 21 und für uns nicht verhandelbar." Reisende aus Richtung Ulm und aus Richtung Zürich würden sonst den aufgrund der künftig schnelleren Anbindung an den Flughafen erzielten Zeitgewinn durch die Verlegung des Halts an die Autobahn wieder einbüßen. "Wir brauchen aber eine leistungsfähige und pendlerfreundliche Lösung."